“El cobrador” estima que el país necesita un “loco cuerdo” en la Presidencia de la República

El candidato presidencial por el Partido Esperanza Democrática (PED), Roque Espaillat, conocido como “El cobrador”, aseveró que la sociedad dominicana ha entrado en una fase de “fatiga democrática” en materia de institucionalidad política.

Ante esto, “El Cobrador” sugirió que los dominicanos urgen de nuevas caras en la política, haciendo alusión a que el país está buscando “un loco cuerdo”, que maneje las arcas del Estado, acompañado de lo mejor en materia de inteligencia.

“Yo sí sé que el país anda buscando un loco o una loca y es tarea de todos que lo encuentre, pero que sea un loco cuerdo y que esté rodeado de lo mejor de la inteligencia del país”, expresó Espaillat, al participar en el encuentro “De cara al elector”, encabezado por el director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul.

"El cobrador" estuvo acompañado de los integrantes de su equipo de campaña, Darío Andújar, Manuel Valdez, Pilar Flores, Vinicio Hernández y Rafael Hernández.

El candidato al más alto cargo en el país, manifestó que tal como ocurre en el béisbol y los refuerzos de otros equipos, quien tenga las aspiraciones de ser gobernante, debe integrar a su equipo lo mejor, para “sacar al país del hoyo” en que se encuentra.

“El que crea que va a llegar al poder con su equipo y su gente y va a poder sacar este país del hoyo está equivocado, hay que llevar lo mejor del país al gobierno”, indicó.

Expresó que República Dominicana vive su peor momento y lo que queda se derrumba, lo que se evidencia en que a través de estudios realizados junto a su equipo de trabajo, al cuestionarle a ciudadanos dominicanos sobre el grado educativo que debe tener por quienes ejercerán un voto, más del 80 por ciento de los encuestados, eran ajenos al hecho de que los candidatos contaran o no con una maestría o un título universitario.

“En el estudio se preguntaba, usted estaría dispuesto a votar por una persona sin formación académica, ni título universitario, por encima del 80% respondía que sí y cuando le preguntábamos por qué y nos respondía que todos los que tienen maestrías ‘y toda esa vaina’ me ha engañado todos y cuando viene a ver el que no sabe nada lo hace mejor”, aseguró.

En esa misma encuesta, a los ciudadanos también se les cuestionó acerca de la fortaleza emocional y compostura que deben tener los legisladores y ejecutores de gobierno, a lo que estos aseguraban estar dispuestos a que “venga lo que venga”.

“Usted estaría dispuesto a votar por una gente sin la reciedumbre emocional, sin un pensamiento sensato, reflexivo y respondían ‘sí’ y al preguntar el por qué, decían ‘todos los que son políticamente correctos y hablan bonito y son muy calmados, me jodieron la vida, que venga lo que venga”, dijo.

Espaillat indicó que este tipo de pensamientos de parte del electorado condiciona a que “cualquiera que hable bonito y cante reggaetón”, puede ocupar un cargo público y ya el país no admite espacio para más errores, ante la situación actual, por lo que hay que asegurarse que lo mejor ocupe un puesto en el gobierno, razón por la que decidió encaminarse en la política.

En ese sentido, insistió en un relevo político generacional, puesto que según sus declaraciones, en las próximas elecciones del 19 de mayo, en las que el electorado dominicano decidirá en materia congresual y presidencial, finaliza un ciclo político.

Consideró que los dominicanos deben “preocuparse y ocuparse” en contar con ese relevo, para evitar crisis en la democracia y ser “parteros del alumbramiento político”.

“La realidad es que, queramos o no, aquí en República Dominicana se cierra un ciclo político el 19 de mayo, es un fin de ciclo y todos deberíamos preocuparnos y ocuparnos de tener relevo en este país, decía Bertolt Brecht que ‘las grandes crisis ocurren cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer’, esa frase de transición es cuando vienen las grandes crisis y tenemos que convertirnos en parteros del alumbramiento político”, manifestó el médico de profesión.

Expresó que, contrario a los resultados de las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, en el que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) logró la mayoría de las alcaldías, gran parte del padrón electoral decidió no votar o lo hizo por una opción diferente.

“La realidad es que en febrero 18, el 79% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral votaron por otra opción o no votaron, ¿Qué nos dice eso? Que esto va más allá de lo electoral y va más allá de los partidos”, aseguró.

Cambios al sistema partidario

Para Espaillat, los 34 partidos políticos existentes en la actualidad son innecesarios, considerando que tan solo con cuatro funcionaria sin problemas el sistema democrático dominicano.

“Yo no soy partidario de soluciones extremas, sino de decisiones valientes, yo creo que con cuatro partidos la democracia funcionaria perfectamente y sin financiamiento público y con un estricto control del financiamiento privado”, dijo.

Asimismo, indicó que los políticos que predominan en el sistema político actual están más interesados en tener más grande el bolsillo que el corazón, para gestionar políticas públicas en favor del pueblo, lo que genera que la democracia termine secuestrada por el bolsillo.

“Tenemos aquí demasiados políticos con corazones pequeños y bolsillos grandes y necesitamos exactamente lo contrario”, aseveró Espaillat.

Nunca pensó en política

Lejos de considerarse político, a pesar de estar en la carrera presidencial, el candidato expresó que se considera como un ciudadano y por situaciones del destino se vio movido a tomar una participación activa en la vida pública, aunque “nunca pensó estar en política”.

Los anfitriones del encuentro junto al candidato presidencial Roque Espaillat y los integrantes de su equipo de campaña, Darío Andújar, Manuel Valdez, Pilar Flores, Vinicio Hernández y Rafael Hernández.RAÚL ASENCIO/LD

“Yo nunca pensé estar metido en esto, de hecho, no puedo identificar en qué momento cruce la raya (…) hay momentos en que hay que tomar decisiones y yo digo que de rodillas solo ante Dios”, manifestó.

Precisó que con el tiempo entendió que los ciudadanos han de interesarse en política, para poder ser agentes de cambio, ya que “enderezar el país no es tarea de los políticos, es tarea de los ciudadanos”, lección aprendida durante su estadía de 10 años, en Corea del Sur.

“Una de las muchas cosas que aprendí es que si los ciudadanos no nos involucramos, el país se acaba, enderezar el país no es tarea de los políticos, es tarea de los ciudadanos y en nuestro caso es tarea de patriotas”, dijo el candidato por el partido presidido por Ramfis Domínguez Trujillo.

Aunque ahora guarde esperanzas de ser presidente de la República, aseguró que su participación activa de la democracia, no tiene interés de ser parte del sistema que critica impera en la actualidad dominicana, sino ponerle un punto final.

“Que los bárbaros se coman a los cristianos, no quiere decir que los cristianos se vayan a comer a los barbaros, nosotros entramos a la política no para ser parte de ese sistema, sino para ponerle fin a ese sistema”, reflexionó.

LISTÍN DIARIO publica desde hoy entrevistas con candidatos a la Presidencia y a la Vice que se extenderán por este mes y la primera semana de mayo, para las cuales todos fueron invitados formalmente.