Raquel Peña dice que sueña con subir las escalinatas del Palacio como presidenta de la República

Raquel Peña, vicepresidenta del país, reveló este viernes que sueña con posesionarse como presidenta de la República Dominicana.

Peña emitió estas declaraciones durante su participación en la conferencia “Mujeres líderes impulsando economías sostenibles” realizada en Santiago, donde confirmó las especulaciones que han surgido durante los últimos meses, señalando su interés por alcanzar la silla presidencial del Gobierno dominicano.

“A mí una vez me preguntaron cuando fui vicerrectora de administración y finanzas de la PUCMM, ¿tú soñaste con serlo? Dije no. Después otro día me preguntan, ya yo siendo vicepresidenta, ¿tú soñaste con ser vicepresidenta de la República? Dije no. Esa pregunta que tu me haces, ¿tu sueñas con subir las escalinatas como presidenta de la República... Sí”, expresó Peña al responder a la pregunta de la periodista Grisbel Medina.

No obstante, Peña no aclaró si participará en las elecciones internas del PRM para intentar alcanzar la candidatura presidencial y, posteriormente, competir con las demás organizaciones políticas.

Durante el conversatorio, Peña destacó los esfuerzos del Estado dominicano para implementar políticas públicas que fortalezcan y promuevan el liderazgo femenino en todos los sectores productivos de la economía.

El evento fue inaugurado por Juan Manuel Ureña, presidente de la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol, quien destacó la importancia de la contribución femenina en el desarrollo socioeconómico del país.

En medio del conversatorio Peña indicó que, desde el Estado dominicano, está trabajando para crear políticas públicas que puedan fortalecer y promover el liderazgo femenino en todos los sectores productivos de la economía, política que ha impulsado desde la llegada del presidente Luis Abinader al poder.

“Las mujeres representan el 65 % de las matrículas universitarias, lo que se refleja directamente en la creciente inserción de las mujeres en el mercado laboral”, sostuvo la vice mandataria.

Presidenciales del PRM

Luego de la rendición de cuentas realizada el pasado 27 de febrero por el presidente Luis Abinader la presencia de los, posibles, próximos precandidatos presidenciales del PRM resaltó ante los actos protocolares de los actos conmemorativos del Día de la Independencia Nacional.

Estos “líderes políticos” del partido de Gobierno fueron acompañados al Congreso Nacional, de manera individual, por un grupo de legisladores, ministros y directores gubernamentales, mostrando lo que podría ser en los próximos años sus equipos de campaña electoral.

Los más mencionados son el ministro de Turismo, David Collado; el director de general de Aduanas (DGA), Eduardo Lovatón; el titular del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellinton Arnaud; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

En caso de que la vicemandataria formalice sus aspiraciones, tendría que competir con estos funcionarios que también intentan alzarse con la Presidencia de la República.