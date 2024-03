Luis Abinader acepta ir al debate presidencial de ANJE, pautado para el 24 de abril

El presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, confirmó su asistencia al debate presidencial organizado por la Asociacion Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

A través de un video difundido a través de las redes sociales, el mandatario confirmó su asistencia al debate que se celebrará el próximo 24 de abril señalando que desde que se encontraba en la oposición “siempre apoyó” la intención de debatir las ideas y por eso en 2016 fue el único candidato de un partido mayoritario en participar en el mismo.

“Esto se debió a que el partido gobernante entonces, buscando la reelección, decidió no asistir justificándose con el argumento de que el que está arriba no debate, una excusa frecuentemente utilizada por aquellos que están en reelección o que se percibían adelante en las encuestas. Este patrón se repitió en el 2020 cuando igual acepté ir al debate pero el candidato del Gobierno tampoco quiso”, manifestó Abinader en el audiovisual.

El mandatario indicó que a pesar de estar en una situación similar a las que tuvieron los candidatos oficialistas en las pasadas dos elecciones, se mantiene pensando de la misma manera con relación a los debates.

“Sabemos que en nuestro país no existe una cultura de participar en debates y por eso pocos políticos que persiguen la Presidencia de la República aceptan contrastar sus ideas. Con toda franqueza, quiero decirles que muchos me han aconsejado no participar por no tener nada que ganar por tener una posición muy cómoda”, exclamó el jefe de Estado quien determinó que si bien debatir no es “un acto de obligación”, es un “acto de responsabilidad hacia la democracia”.

Tanto Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, son los otros dos aspirantes a la presidencia invitados a participar en el debate, aunque aún no se conoce si han aceptado la propuesta.