Recuerdan al coronel Francisco Caamaño a 51 años de su muerte

El coronel Francisco Caamaño Deñó fue recordado ayer durante un homenaje por el 51 aniversario de su muerte, en una caminata ceremonial, con banderas en mano y al son de la banda de músicos de los Bomberos del Distrito Nacional.

La escena patriótica bajo el intenso sol de la mañana organizada por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, inició con la interpretación del Himno Nacional seguido del desfile en la Puerta del Conde hasta el Altar de la Patria, en el parque Independencia, donde depositaron ofrendas florales con la presencia de familiares del coronel Caamaño, representantes de instituciones públicas, estudiantes y otros visitantes.

En el acto habló Alberto Caamaño, hijo mayor del héroe constitucionalista y estuvieron presentes Fellita Caamaño, Milagros Caamaño, así como sus compañeros de lucha, miembros de organizaciones patrióticas y políticas y concluyó con la presentación artística del cantautor Claudio Cohén.

En la actividad se les vio a los alumnos ondear los banderines con evidente entusiasmo, mientras caminaban hacia el monumento.

El presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, afirmó que hay una parte de la población dominicana que se preocupa por los valores patrios y que asumir lo contrario, es una prédica desesperanzadora.

“51 años después, en este lugar sagrado de la dominicanidad, en este altar venerado de la patria, seguimos rindiéndole homenaje al Presidente Constitucional de la República en Armas, líder de la Guerra Patria contra la intervención extranjera de 1965, combatiente de leyenda junto a sus compañeros Eberto Lalane José, Alfredo Pérez Vargas, Ramón Euclides Holguín Marte, Mario Nelson Galán, Ramón Payero Ulloa, Toribio Peña Jáquez, Hamlet Hermann y Claudio Caamaño, en febrero de 1973, héroe nacional por la Ley 58-99, Francisco Alberto Caamaño Deñó”, expresó Uribe.

Agregó que aunque a un grupo no le interesa mantener vivo el recuerdo de la historia dominicana, hay una mayoría que se integran correctamente y participan en las actividades patrióticas, resaltando que, principalmente los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes.

"He recorrido el país de palmo a palmo y he podido ver que no todo está perdido. Yo afirmo que una parte de los niños y jóvenes en las escuelas están integrados correctamente y participan con entusiasmo en las actividades", reafirmó Uribe.

Destacó que “este nuevo aniversario de la muerte del Coronel Caamaño y sus compañeros del desembarco guerrillero de playa Caracoles, un febrero de mítico recuerdo en el 1973, nos obliga como ciudadanos, moral, política e ideológicamente a seguir sembrando valores patrios, por encima y en desafío a las adversidades y asechanzas insulares y globales”, apuntó el presidente de Efemérides Patrias.