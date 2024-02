La CIA sobornó al PRSC en 1968 para proteger a Joaquín Balaguer

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobornó al Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) en 1968 para garantizar su participación en las elecciones municipales de 1968 y legalizar el triunfo del presidente Joaquín Balaguer.

Con el soborno al PRSC, la CIA quería evitar el boicot electoral que propiciaba el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La idea del soborno surgió de una reunión de los agentes de la CIA, David Atlee Phillips, que dirigía la estación en el país; John Crimmins, embajador de los Estados Unidos (de la CIA), y ejecutada por el subsecretario adjunto del departamento de Estado, Robert M. Sayre.

El soborno fue autorizado “el 16 de febrero de 1968, por el Comité 303 que aprobó el apoyo financiero encubierto al Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC)”.

De acuerdo a un memorando titulado “Contribución financiera encubierta al Partido Revolucionario Social Cristiano para las Elecciones Municipales de Mayo de 1968 en República Dominicana”, del 29 de enero de 1968, la CIA y el embajador pidieron una “modesta contribución encubierta” para el PRSC.

El memorando no establece la cantidad del soborno ni los nombres de los dirigentes del PRSC que lo recibieron durante la contienda electoral.

El presidente del PRSC en ese momento era Alfonso Moreno Martínez y su secretario general, Caonabo Javier Castillo.

Este es el texto completo del memorando donde se solicita el soborno para el PRSC.

Memorando preparado para el Comité 303

Washington, 29 de enero de 1968

SUJETO

Contribución financiera encubierta al Partido Revolucionario Social Cristiano para las Elecciones Municipales de Mayo de 1968 en República Dominicana

1. Resumen

Existe la posibilidad de que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no participe en las elecciones municipales del 16 de mayo de 1968, privando así a Balaguer del importante factor psicológico de una importante oposición de centroizquierda. Por lo tanto, es importante que el otro partido de oposición de centroizquierda, el Partido Social Cristiano Revolucionario (PRSC), participe efectivamente en las elecciones municipales y brinde una salida al sentimiento de centroizquierda.

Este memorando solicita al Comité 303 que apruebe una propuesta para una modesta contribución encubierta [menos de 1 línea del texto fuente no desclasificado] al PRSC para sus actividades electorales municipales.

2. Factores que influyen en el problema

Consideraciones de política de EE. UU. Pertinentes

Esta propuesta es coherente con los objetivos generales y específicos del gobierno de los EE. UU. Citados en el Documento de análisis y estrategia del país (CASP), citados para la República Dominicana, que fue aprobada el 8 de mayo de 1967. El objetivo general aplicable de Estados Unidos es la "creación de la infraestructura para apoyar un sistema político democrático viable en la República Dominicana". Los Objetivos Específicos de Estados Unidos son “mantener y fortalecer a los socialcristianos en una posición de oposición constructiva”, y “prevenir una alianza de la derecha o la extrema derecha y la izquierda o la extrema izquierda Contra el gobierno".

B.

Fondo

(1)

De acuerdo con la Constitución dominicana, las elecciones municipales están previstas para el 16 de mayo de 1968. Setenta candidatos [Página 513] se disputarán siete puestos de alcaldía y 417 escaños de concejo.

Actualmente parece que el presidente Joaquín Balaguer enfrentará crecientes esfuerzos de la oposición para crear disturbios políticos durante el período previo y posterior a las elecciones. Se cree importante que las elecciones municipales den confianza a la población en el proceso electoral incluso frente a los problemas políticos existentes; deben brindar al electorado una opción legítima y demostrar que un partido de oposición responsable puede hacer campaña en la República Dominicana. Esto tendría un impacto psicológico favorable y tranquilizador.

(2)

El 15 de diciembre de 1967 el Comité Ejecutivo del PRD reunido en sesión extraordinaria decidió que por la represión a la que el PRD alega haber sido sometido y por la campaña de terrorismo en el Distrito Nacional, no participaría en las elecciones municipales. El Comité Ejecutivo Nacional presentará esta decisión la próxima Convención del PRD (a realizarse el 10 de febrero de 1968) que tiene la autoridad para aceptar o rechazar la decisión del Comité Ejecutivo. Si la convención del PRD decidiera abstenerse, Balaguer no tendría una oposición importante de centroizquierda participando en las elecciones municipales.

(3)

El PRSC ha anunciado su intención de participar en las elecciones municipales. Aunque el PRSC es un partido minoritario, su participación tendería a ponerlo en una dura contienda con los elementos más radicales de la izquierda y a atrincherar al PRSC más profundamente en el papel de oposición constructiva. ¿Debería la convención del PRD revertir la decisión del Comité Ejecutivo y llevar al PRD a las elecciones municipales? Un papel efectivo desempeñado por el PRSC durante las elecciones aún sería una contribución significativa a la evolución de los procesos democráticos en la República Dominicana. El PRSC, sin embargo, carece de los fondos necesarios para una campaña activa y eficaz.

C. Objetivos operacionales

El principal objetivo de esta propuesta es asegurar que la izquierda de centro sea un factor constructivo significativo en las elecciones municipales de mayo de 1968. Un objetivo secundario es afianzar al PRSC en un papel constructivo de oposición para la izquierda de centro y, en ese papel, proporcionar a la izquierda de centro una alternativa a los partidos de izquierda más radicales durante y después de las elecciones municipales. El objetivo no es hacer que el PRSC sea un partido importante, si no asegurar su participación activa en las elecciones municipales.

D. [menos de 1 línea de texto fuente no desclasificado]

[1 párrafo (16 líneas del texto fuente) no desclasificado]

Riesgos involucrados

Si bien existe un riesgo siempre presente en operaciones de este tipo, los riesgos en esta propuesta están dentro de los límites aceptables porque: (1) [Página 514] no se intentará establecer un control sobre los gastos de la contribución del CALP o exigir la contabilización de los fondos; (2) no será necesario ningún contacto directo entre el donante y los principales líderes del partido; y (3) [ 1½ líneas de texto fuente no desclasificado] capaz de explicar la contribución de la cantidad relativamente pequeña propuesta en esta operación. Aunque existe cierto riesgo de que el gobierno de Balaguer se molestaría si se enterara de que Estados Unidos contribuyó a un partido rival sin su conocimiento, se cree que esto solo causaría una tensión temporal ya que el propio gobierno ha estado alentando al PRSC a continuar en un papel constructivo de oposición.

F. Momento de la operación

Está previsto que las elecciones municipales se celebren el 16 de mayo de 1968; sin embargo, el período de campaña se abre el 16 de febrero de 1968. El canal de financiación debe activarse lo antes posible para que el PRSC tenga tiempo suficiente para integrar esta contribución en su presupuesto de campaña antes de las elecciones.

3. Origen del requisito

Esta propuesta se desarrolló a partir de discusiones entre la CIA [menos de una línea del texto fuente no desclasificado] y el Embajador Crimmins.

Consideraron que, dado que es probable que el PRD no participe en las elecciones municipales del 16 de mayo de 1968, una modesta contribución encubierta al PRSC podría mejorar la capacidad de ese partido para una campaña más vigorosa para las elecciones municipales asegurando así una imagen democrática necesaria de oposición leal al Balaguer Gobierno.

4. Relación con acciones anteriores del Comité 303

La aprobación de la acción solicitada en este memorando no ha sido objeto de una acción previa del Comité 303, aunque ya se han presentado recomendaciones al Comité 303 sobre las elecciones presidenciales y las actividades relacionadas con las elecciones estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la República Dominicana. 3

5. Coordinación

La operación propuesta ha sido coordinada y respaldada por el subsecretario adjunto Robert M. Sayre del Departamento de Estado. El embajador de Estados Unidos en Santo Domingo, John H. Crimmins, también está de acuerdo.

6. Recomendaciones

Se recomienda que el Comité 303 apruebe el gasto [ menos de una línea del texto fuente no desclasificado ] con el fin de brindar asistencia encubierta al Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) para que ese partido pueda participar de manera significativa en las elecciones municipales de mayo de 1968 .