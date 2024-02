Inversión pública en zona fronteriza superó los RD$ 12 mil millones en 2023, según el Gobierno

El Gobierno dominicano informó que la inversión pública en las siete provincias que componen la zona fronteriza con Haití superó los 12,000 millones de pesos en el 2023, representando un aumento "significativo" con relación a periodos anteriores.

En una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPHyD) dio a conocer los avances en la ejecución de la Estrategia de Desarrollo para la Zona Fronteriza (MiFronteraRD), que entre sus resultados destaca mayor inversión en las provincias de la zona, reducción de la pobreza con atención especial a los más vulnerables y más cobertura de educación y salud.

"Se puede decir que ya no es una acción patriótica, ya no es un resultado de un compromiso social, es una acción inteligente invertir en la frontera hoy. He escuchado múltiples empresas decir que van a invertir en Pedernales, pero también que se van a trasladar a Dajabón con el desarrollo y a Monte Cristi. En Monte Cristi, con estos incentivos, se construyeron dos hoteles con franquicias norteamericanas... el desarrollo es vencer ese círculo vicioso de subdesarrollo dónde no hay educación, dónde no hay salud, a un círculo virtuoso", explicó Abinader.

Durante el encuentro, el ministro de Economía, Pável Isa Contreras, indicó que la inversión pública en la frontera aumentó un 81% en el período 2021-2023 respecto a 2016-2019 y que la inversión promedio pasó del 7,8% del total ejecutado a nivel nacional entre 2016-2019 al 12.2 % en 2023.

"Además, no se invirtió sólo en la presa de Monte Grande, como ocurrió hasta 2020. Se ha integrado en muchos otros proyectos de diversa naturaleza; en infraestructura vial y portuaria, en seguridad y en desarrollo turístico y productivo, para mencionar las áreas más destacadas", puntualizó el ministro de Economía.

Proyectos ejecutados

De acuerdo con el director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo, los proyectos que se han realizado a través de esa estrategia ha sido la ejecución del plan de "Desarrollo Eco turístico de Cabo Rojo" en Pedernales, coordinado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y con la participación de otras entidades como el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) y Edesur; el cual implica una inversión ya ejecutada y proyectada total de más de 40 mil millones de pesos.

Otro es el proyecto de Desarrollo de la Bahía de Manzanillo coordinada por el Ministerio de la Presidencia, que lleva una inversión pública de más de 17,800 millones de pesos, y que moviliza una inversión privada de cerca de 140 mil millones de pesos, la cual tendrá una significativa incidencia en el desarrollo económico del Cibao Noroeste.

Isa Contreras resaltó que se avanza en la construcción y mejoramiento de más de 385 kilómetros de infraestructura vial con una inversión de 15,000 millones de pesos, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Por parte del Ministerio de Energía y Minas, en Manzanillo se están construyendo tres centrales termoeléctricas a gas natural, las cuales permitirán un suministro de más 1,200 MW adicionales de energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, con inversiones privadas por un monto de más de 2,300 millones de dólares.

Salud y Educación

El ministro Isa Contreras puntualizó que por primera vez la educación superior llega a la zona fronteriza, con la construcción de dos centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), uno en Neiba y otro en San Ignacio de Sabaneta, para una inversión total de 1,228 millones de pesos, que beneficiará a más de 8,000 estudiantes del territorio.

En el sector educación se ha logrado expandir la formación técnica y profesional para la empleabilidad, con más de 100 mil personas capacitadas por parte del Instituto Técnico Profesional (Infotep) entre 2020 y 2023.

Además, señaló que se está mejorando la infraestructura hospitalaria, con el remozamiento, construcción y reparación de 16 hospitales, centros de salud y de atención primaria, a través del Servicio Nacional de Salud, con una inversión de más de 305 millones de pesos, incluida la construcción de los nuevos hospitales municipales de Dajabón y Villa Vásquez.

Producción y empleo

En cuanto a una zona fronteriza productiva, destacó que luego de la decisión de extender los incentivos fiscales otorgados a las empresas localizadas en la frontera, mediante la ley 12-21, en la actualidad se encuentran aprobadas 54 empresas reclasificadas y nuevas, que generan 10,671 empleos y una inversión de 2,593 millones de dólares.