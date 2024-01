Se desata intensa lucha por Alcaldía de Santo Domingo Norte

Este 18 de febrero los dominicanos volverán nuevamente a las urnas para decidir los destinos de país por los próximos cuatro años. La primera cita electoral del año será para escoger a nivel municipal los alcaldes y regidores de cada uno de los 158 municipios.

Consagrándose Santo Domingo Norte (SDN) como el cuarto municipio a nivel nacional con mayor cantidad de electores, con 387,026 personas, quienes tendrán la responsabilidad de elección en una demarcación que aporta un 4.78% al padrón electoral nacional.

A nivel de alcaldía, este municipio tiene la particularidad de que nadie ha logrado repetir en la posición, a pesar de las expresas intenciones en campañas electorales y participación en primarias de sus respectivos partidos políticos de algunos de los contados cinco alcaldes que ha tenido la demarcación desde su origen, siendo el actual alcalde uno que emula esta situación.

Daniel Carvajal (2002-2006); Jesús Félix (2006-2010); Francisco Fernández (2010-2016); René Polanco (2016-2020) y Carlos Guzmán (2020-2024) son los que suman sus rostros al mural de alcaldes del cabildo, desde su fundación como municipio en octubre de 2001, mediante la ley No. 163-01.

Alcalde Carlos Guzmán tras reelección

Carlos Guzmán llegó a la alcaldía en 2020 en la casilla del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y meses después de haber logrado el cabildo fue juramentado por Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo (FP).

Revise sus propuestas aquí

“Seguir fortaleciendo el área de limpieza, seguir fortaleciendo que Santo Domingo Norte continúe siendo el municipio más limpio del país, la obra más importante de un alcalde es la limpieza”, expresó Guzmán en una entrevista concedida a periodistas de este diario.

Guzmán considera que esto le garantiza su estadía por cuatro años más en el cabildo (2024-2028), aunque nadie ha logrado una segunda gestión, debido a que asegura que la intención del voto en su favor es de un 72%.

“Es que haciendo lo mismo no se obtienen resultados diferentes, hemos trasformado todo, el Santo Domingo Norte de ayer no es el hoy, el Salomé Ureña de ayer no es el de hoy, la entrada de Sabana Perdida por Los Mina, no es el de hoy”, dijo confiado de su propuesta.

“Yo he dicho que la mejor medición la tienen tres sectores: las iglesias, los comunitarios y la sociedad en general y el tercer aspecto la prensa; en todas las encuestas que nos han enseñado la intención de voto es de un 72% y la valoración de la gestión es de un 84%, por tanto, yo siempre digo, cuando me tocó ser diputado por dos veces, que el que estudia todos los días no tiene que apurarse para pasar el examen ni hacer chivo”, expresó.

Fortalecer la iluminación de las principales calles de la parte norte de Santo Domingo, aunado a mejorar la seguridad ciudadana y continuar la planificación urbana, son otras de las propuestas con las que Guzmán pretende mantener la simpatía de los munícipes.

La señalización de las principales calles y avenidas, así como de los barrios y sectores que conforman los 387.9 kilómetros cuadrados de extensión que posee el municipio, figuran también en la lista de propuestas presentadas por Guzmán, al igual que una red semafórica que contempla la instalación de al menos seis semáforos en diversas intersecciones. Estas propuestas van asociadas a cuatro ejes programáticos, siendo estos: movilidad sostenible, economía local, bienestar humano y gobernanza estratégica.

El primero de los ejes incluye ocho acciones, entre estas, seguridad vial, un programa de recuperación de los espacios públicos e innovación en el transporte colectivo; en el eje que promueve la economía local se contemplan tres acciones, siendo una de las más relevantes, convertir a SDN en un Hub Logístico, atrayendo zonas francas a la avenida Circunvalación, con el propósito de promover empleos.

Betty Gerónimo sería primera alcaldesa

Betty Gerónimo abandona su carrera como legisladora con la intención de gestionar un gobierno local y convertirse en la primera alcaldesa que posea el municipio, llegando a los comicios del 18 de febrero con marca de la diputada más votada en la circunscripción 6 de Santo Domingo en 2020, sumando 18,054 sufragios a su favor, de los más de 70,000 que obtuvo el PRM en Santo Domingo Norte en esa ocasión. Su vida política está incidida por ser la esposa del exalcalde del mismo municipio, Francisco Fernández.

Revise sus propuestas aquí

Anterior a eso, su vida estuvo completamente alejada del aspecto político y más cercana de los reflectores y cámaras televisivas, ya que fue bailarina de los desaparecidos programas “Divertido con Jochy” y “Perdone la hora”.

A pesar de que periodistas de Listín Diario intentaron conocer sus motivaciones particulares y sentir para aspirar a la posición mediante una entrevista, no fue posible, sin embargo, este medio sí tuvo acceso a su plan de gobierno local, enfocado por ejes que comprenden transparencia, inclusión social, identidad y cultura, alianza público-privada y participación ciudadana.

También la ejecución de asfaltado, mantenimiento y construcción de aceras y de parques inclusivos en cada región mediante alianza público-privada, así como edificación de gimnasios libres.

El plan contempla la construcción de polideportivos y estancias infantiles; cementerios y funerarias municipales; un primer mercado público, la primera Casa del Arte y la Cultura, un anfiteatro, al igual que la plaza del chicharrón.

Otras propuestas

Gerónimo contempla la construcción de un puente paralelo al Francisco J. Peynado y otro al de Sabana Perdida Gregorio Luperón (ambas son propuestas originales del Ministerio de Obras Públicas). Se plantea la expansión de la cantidad de las estancias infantiles del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI).

La diputada proyecta mejoras en el tránsito, señalización e iluminación, una policía municipal funcional e incluyente, alianza por la seguridad, saneamiento de cañadas y drenaje pluvial. En su plan plantea un Santo Domingo Norte “innovador”, donde se toma en consideración a la mujer, juventud, niños y la familia.