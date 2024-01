JCE inicia proceso de clonación de equipos que se utilizarán en elecciones municipales

A 20 días de las elecciones municipales, la Junta Central Electoral (JCE) inició ayer el proceso de clonación de los equipos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos (EDET) que se utilizarán para las elecciones municipales este 18 de febrero.

Así lo dio a conocer el director de informática de la entidad, Johnny Rivera, quien explicó en una rueda de prensa que se usarán 16,851 equipos y un backup (respaldo) de 1,949 equipos, para un total de 18,800 dispositivos.

Detalló que la primera etapa de este proceso se basa en la clonación, la cual consta en duplicar la imagen en cada uno de los dispositivos, la segunda en la personalización donde se individualiza cada equipo con los datos hábiles del colegio especifico y después pasa al control de calidad, último paso compuesto por dos fases.

Rivera especificó que hay un personal de 250 integrantes incluyendo 120 que corresponden al control de calidad. La clonación tiene pautado terminar el 12 de febrero. Se estima que cada dispositivo tarda una hora en realizar la transferencia.

Además, indicó que el proceso del clonado tiene una duración de una hora aproximadamente y mostró el USB que contiene la aplicación donde se digitaliza, se imprime y se escanea el acta con los resultados del colegio, además de la base de datos de todos los recintos, colegios y ofertas electorales.

Dijo que le fue entregado a cada uno de los delegados políticos un documento donde están los “hash”, la aplicación y la base de datos, para que en todo el acompañamiento que ellos van a tener con el proceso puedan ir revisando que la imagen que se está clonando es exactamente la que vino de la Dirección Nacional de Informática y que no sean dejados en el camino.

Sin fallas

También enfatizó en que ya las pruebas de lugar ya se realizaron y no se pueden hacer otras ya que el proceso del clonado es irreversible y no se puede detener. La JCE realizó una segunda prueba de los dispositivos el sábado 20 donde supuestamente, no se registraron fallas en la interconexión y comunicación del sistema operativo.

Señaló que las fallas encontradas fueron solucionadas y las que no, fueron compensadas. “Todo está solucionado, para eso hicimos la segunda prueba para mostrar que todo estaba solucionado” dijo.

Por su lado, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, reiteró la garantía y transparencias del desarrollo de los comicios municipales. “Pueden dormir tranquilos y pararse temprano a votar”, expresó brevemente.

Opinión de delegados

El indicó estar confiado en el proceso de clonación que realiza la entidad y en que se realizará en tiempo record con normalidad.

Javier Ubiera de la Fuerza del Pueblo, expresó que la clonación es un proceso que requiere de mucha atención debido al fallo que se detectó en las elecciones pasadas, por tanto este año se aumentó el control de calidad.

Indicó que desde hoy se observará el proceso para verificar si “será satisfactorio como se ha propuesto”.