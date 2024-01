Faride Raful: En el PRM algunos me respetan y otros no

La senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, reflexionó en dos ocasiones sobre los desafectos que le tienen algunos de sus compañeros en el Partido Revolucionario Moderno.

Raful concedió una entrevista al matutino El Día, donde fue entrevistada por los periodistas Edith Febles y German Marte.

Allí dijo que ahora como co coordinadora de campaña estaba trabajando con personas conocidas, en una organización donde se ha validado y donde la respetan pero ahí hizo el señalamiento de que ese respeto viene de algunos que sí y otros que no.

"No estoy trabajando con personas desconocidas, soy dirigente de un partido, he crecido en un partido que me he validado y donde me respetan, algunos y algunos no ¿verdad? Porque hay de todo...", dijo en un primer momento.

Más adelante en la entrevista y ante un comentario de Marte sobre las criticas que ha recibido de algunas personas en sus años de legisladora, y que ahora sienten cierta pena por su sustitución como candidata, señaló con un poco de risa que había personas que hicieron parte de esa campaña dentro de su partido.

"Hay de verdad y de mentira porque hay de dentro del partido que hicieron campaña en contra y que ahora están calladitos", comentó.

La senadora dijo que todavía no se ha reunido con Guillermo Moreno, a quien su partido eligió como candidato senador por el Partido Revolucionario Moderno.

Explicó que ‘‘no ha tenido contacto’’ con Moreno, pero que agradece las palabras que ofreció durante su juramentación.

En la entrevista en el programa El Día, que se transmite a través de Telesistema Canal 11, dijo que llegará el momento en que puedan hacerlo.

"Me sentí en su momento con todo el derecho y con todo el deseo de continuar en la senaduría del Distrito Nacional. El presidente Abinader habló con nosotros y nos explicó que quería y entendía necesario la presencia nuestra dentro del proyecto político que él encabeza para lograr la continuidad en el poder y que a él se le hacía fundamental la participación mía", dijo durante la entrevista.

Raful aclaró que está muy enfocada en la estructuración del comando de campaña a nivel nacional y que como co coordinadora apoyará a todos los candidatos de la alianza que encabeza el PRM. De hecho, informó que esta noche llegará a Nueva York, en los Estados Unidos, para juramentar los comandos políticos de las seccionales del PRM.

Manifestó que antes de que el presidente Luis Abinader anunciara en un programa de radio que ‘‘el Distrito le queda chiquito a Faride Raful’’ ya se había conversado sobre la coordinación de campaña junto a Jose Ignacio Paliza, presidente del partido.

En ese orden, expresó que ella misma se reunió con el presidente para que antes de Nochebuena se anunciara que no sería la candidata a la senaduría del Distrito Nacional por ese partido.

Le dijo que ‘‘necesito un cierre antes de Nochebuena… yo me voy de vacaciones feliz’’ y que como persona responsable debía una explicación ante los rumores que habían.

‘‘En la política no siempre es a veces lo que uno desea, ahora lo que uno no puede es renunciar a sus convicciones, ni principios, ni mucho menos al trabajo que ha venido desarrollando’’ dijo la actual senadora por el Distrito Nacional, que estaba interesada en buscar la reelección como legisladora de la capital.

Guillermo Moreno es el presidente del partido político Alianza País y ya había sido candidato a la presidencia de la República en cuatro ocasiones.

Su organización logró un acuerdo con el PRM para ir aliados a nivel presidencial, llevando la candidatura de Abinader en su recuadro electoral.

Moreno se enfrentará entonces a Omar Fernández, actual diputado y quien encabezará la Alianza Rescate RD, que integran los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano.