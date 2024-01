Marino Collante niega que predijera su derrota: “Solo Dios me gana”

Marino Collante, candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la senaduría por la provincia de Santiago, afirmó a LISTÍN DIARIO que “solo Dios le gana”, luego de que se viralizara un audiovisual del aspirante en el que se le escucha decir que perdería los comicios de esta plaza.

“Jamás en la vida, ¿cómo, si estoy dominando a todos los candidatos que hay allá, por encima de ellos? ¿Cómo yo, un hombre veterano, voy a decir que voy a perder?”, estableció el candidato político a este medio, tras ser cuestionado sobre el audiovisual donde señala que perderá en estas próximas elecciones.

A la vez, establece que el video fue editado y que le quitaron “el no”, asegurando que no lo pusieron completo porque termina diciendo “yo solo pierdo de una sola persona, que es Dios”.

Este martes se hizo viral un fragmento de una entrevista al aspirante al Senado de la República por el PLD, donde estableció que estaba "plenamente seguro de que perdería los comicios" senatoriales del país, que se celebrarán el próximo domingo 19 de mayo.

“No tengo dudas de que perderé la senaduría de Santiago, eso estoy plenamente seguro, porque yo no soy un político fanático, yo soy un hombre objetivo, y no voy a decir una cosa por otra, mi trayectoria no me lo permite, si he durado 35 años en el quehacer político”, se escucha decir al exdiputado.

Durante la entrevista el político manifiesta varias veces que ganará y que en todas las encuestas que existen en esa demarcación está bien posicionado.

Marino Collante es un veterano político que viene de las filas del Partido Reformista Social Cristiano y ahora es miembro del Comité Central del PLD.

Para estas elecciones cuenta con el apoyo de la Alianza Rescate RD, conformada por el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Collante deberá enfrentarse para obtener la simpatía de los votantes contra el también exdiputado Demóstenes Martínez, candidato por el partido Fuerza del Pueblo (FP) y el doctor Daniel Rivera, quien aspira por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y es actualmente, Ministro de Salud Pública.