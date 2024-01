Senador Milcíades Franjul: “Yo dejé el poder para enfrentar al poder”

Milcíades Franjul, hoy senador de la provincia Peravia, recordó como hoy 10 de enero, pero hace nueve años, decidió dejar el “poder”, que en ese momento mantenía el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y apostar por un proyecto nuevo liderado por el hoy presidente Luis Abinader.

Hace nueve años se comenzó a gestar un movimiento político que posteriormente se pasaría a llamar Partido Revolucionario Moderno (PRM), liderado por Abinader, como una apuesta para hacer frente a la hegemonía política del PLD y del cual el hoy senador decidió apostar, impulsando, en un primer momento, la consolidación de las bases en la provincia Peravia.

Con una trayectoria política de más de dos décadas, Franjul, que fue legislador con el PLD, decidió dejar una plaza política asegurada como congresista del partido morador y pasar a formar parte del proyecto del PRM, entidad que lo colocó en las primeras elecciones del año 2016 como su candidato a senador por Peravia.

“Yo mantuve mi posición, ya yo había fijado bien clara mi posición para el año 2016 que, aunque me dieran la diputación, yo no volvía al PLD y mandé una carta al Comité Político y nunca me respondieron”, recordó Franjul del momento en que decidió salir del partido morado.

De diputado del PLD a senador del PRM

A partir de entonces, con su paso concretado al PRM, comentó que en un primer momento, según las encuestas, en la provincia y a nivel nacional no tenía votos suficientes para ganar en las elecciones: “Yo sabía que no había posibilidad en ese momento, pero yo sí sabía el trabajo que había que hacer”.

“Yo dejé una candidatura segura a diputado. Yo dejé el poder para enfrentar al poder en un partido que, en un primer momento, no tenía la fortaleza que hoy tiene, pero si sabía del liderazgo político que había dentro”, comentó Franjul.

A partir de entonces, el hoy senador puso manos a la obra. En las primeras elecciones que aspiró como senador del PRM, reconstruyó como fue ese primer proceso: “En las elecciones el 16 en el primer boletín saqué un 63 por ciento y en el segundo un 62 por ciento y después se llevaron la luz y ahí cambió todo”.

Ese primer revés que tuvo no fue, a su entender, más que un obstáculo a superar para seguir su proceso dentro del PRM y seguir consolidando tanto su figura como la de la organización dentro de la provincia Peravia.

“Me mantuve en el partido y seguí haciendo siempre mi trabajo político, el mismo trabajo que hacía como diputado y como candidato hasta que en el 2020 fuimos proclamados como candidato nuevamente a senador, logrando el triunfo con más de un 60 por ciento de los votos”, destacó.

Su labor legislativa

Al llegar nuevamente al Congreso Nacional, el legislador aseguró que ha mantenido haciendo lo que siempre hizo, un trabajo institucional centrado en la mejora de la provincia Peravia, con el enfoque de “el senado es de todos”.

“Nosotros hemos trabajo siempre bajo la misión que tiene el senado de legislar, fiscalizar y representar. En los trabajos de legislación hemos estado trabajando, primero como senador, en comisiones, presidiendo varias de ellas, como la de presupuesto, la de Cámara de Cuentas, el reciente contrato de Aerodom y otras, intentando siempre mantener una misión de consenso para poder lograr las mejores leyes posibles”, comentó.

Como legislador, Milcíades Franjul ha depositado tres proyectos de ley propios y también fue proponente en conjunto de otras piezas de relevancia como la Ley de Extinción de Dominio, el proyecto que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Código Penal.

Sumado a esto, depositó unas 12 resoluciones, logrando que el pleno del Senado le aprobara unas siete de esta, entre las que aparecen la resolución que reconoce a Angelina Cartagena Ruiz por su labor socia; resolución que designa una comisión especial a los fines de investigar el proyecto de construcción del acueducto múltiple de la provincia Peravia y otras piezas en las cuales solicitó al presidente, Luis Abinader, la construcción de diversas obras en su demarcación.

Asimismo, apoyó resoluciones de otros legisladores, como la que dispuso una comisión especial para investigar el fraude societario de Costa Dorada, otra para averiguar sobre la supuesta existencia de trabajo infantil en procesos de la producción de azúcar y diversas piezas que buscaban reconocer figuras con destacado aporte social.

Franjul actualmente es presidente de la Comisión Permanente de Hacienda y así mismo ha sido designado para también presidir otras comisiones dentro del congreso nacional, entre ellas la Comisión Permanente de Presupuesto, la Comisión Bicameral para el estudio del proyecto de ley orgánica de Cámara de Cuentas; la Comisión especial para el estudio del contrato de concesión de Aerodom, mientras que funge como vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, y es miembro activo de otras varias.

Desde el 2023 fue elegido como Secretario del Bufete Directivo del Senado.

Dentro de su rol de representante, aseguró que ha velado por todos los intereses de la provincia Peravia, manteniendo un rol activo en todas las comunidades y haciendo de conector entre las peticiones de los habitantes y el gobierno, logrando así concretar la construcción de diversas obras que han permitido a su vez la solución de diversos sectores de su demarcación.

Proyectos municipales en su provincia

Recientemente, Franjul fue designado por el presidente Abinader como el encargado de apoyar y darle continuidad a los proyectos municipales de los aspirantes a cargos electivos que tiene el PRM en la provincia Peravia, cargo que asumió “apegado a la institucionalidad partidaria, y de la mano con todos los aspirantes a cargos electivos, así como de los dirigentes del PRM de cara al triunfo electoral de ellos”, mientras continúa con los trabajos políticos y sociales en cada municipio, distrito, paraje y sección de su demarcación.