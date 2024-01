Leonel sobre relaciones con Danilo: Las cicatrices van cerrando las heridas

El expresidente Leonel Fernández recuerda con claridad su ruptura con el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019, escisión que le llevó a formar Fuerza del Pueblo, la organización con la que hoy se presenta nueva vez a unas elecciones presidenciales.

Y si hay algo en que matiza y en que insiste en su discurso es que nada de aquello fue personal. Ni con la cúpula del partido morado y amarillo ni con su presidente, Danilo Medina.

“Ya esas cosas se van superando, las cicatrices van cerrando las heridas”, dice Fernández al evaluar sus relaciones al día de hoy con sus antiguos compañeros de vida y de partido.

Y lo ejemplifica: este primero de enero intercambió saludos con el expresidente Danilo Medina, le deseó salud y éxitos en sus proyectos y unos días antes, el 26 de diciembre, fecha de su cumpleaños, estuvo la intención del presidente del PLD de hablarle para felicitarle.

“Entre el Presidente Medina y yo nunca he existido una enemistad personal, hemos tenido diferencias políticas que hemos expresado públicamente y yo pienso que yo lo que hice fue expresarlo…”, dice.

“¿Hubo oportunidad el día primero de una salutación?”, se le preguntó a Fernández para entender si el acercamiento que se dio de manera natural entre las bases de ambos partidos se ha trasladado a las cúpulas de ambas organizaciones, y de manera especial entre sus presidentes.

“Sí, cómo no, sí, sí, hubo una salutación. La hubo, cómo no. Felicitación y desearle salud, y éxitos, eso lo hubo, claro. Insisto: no hay enemistad personal y por tanto eso se da. Él quería llamarme para el cumpleaños tengo entendido pero había una multitud que me impidió, entonces él no pudo seguir, pero eso está pendiente.

Quiero decir no hay una enemistad personal, no hay una cosa de que no podemos conversar. Y si nos vemos, muy bien y con su esposa (tenemos) una relación personal muy entrañable, muy afectuosa, de manera que eso no eso nunca se ha tocado.

Yo diría: la alianza vino de abajo hacia arriba como como usted lo analiza, la alianza se dio en los pueblos: “aquí queremos ganar y ustedes pónganse de acuerdo arriba”. Yo voy a San Juan y el presidente del PLD de San Juan dice “usted tiene que dormir en mi casa, en mi casa es que usted va a dormir”.

Video El expresidente Leonel Fernández

Desayuno del Listín Diario

¿Hay engaño en la alianza?

El expresidente Fernández explica que varias comisiones de los partidos integrantes de la alianza opositora “Rescate RD” suelen reunirse de forma periódica en sus trabajos políticos.

Señala que en las elecciones municipales del 18 de febrero de venidero ellos votarán por los candidatos del PLD que estén en la alianza, aunque haciéndolo en la casilla número 3 que le corresponde a su partido. “Ellos van a votar por los candidatos nuestros y por qué yo sé que van a votar, o sea, no hay eso que la gente piensa que los van a engañar, porque ellos quieren sacar mayor número de votos, ellos quieren sacar votos, pero obviamente van a votar por los candidatos nuestros en la casilla número 2, la del PLD, al final se van a contar los votos en la casilla 3, en la casilla 2, cada partido quiere sacar mayor número de votos posible y por tanto es una alianza donde estamos compelidos a votar por el aliado, porque también yo quiero que se refleje en los votos de mi casilla”.

El expresidente Fernández habló para durante el Desayuno del Listín Diario, al que acudió con su jefe de campaña electoral, Rubén Maldonado; y tres de sus candidatos a alcaldías en las próximas elecciones: Carlos Guzmán, por Santo Domino Norte y que cuenta con el respaldo de la alianza opositora; Yosi Contreras, alcalde de Cotuí, en Sánchez Ramírez y Josefina Tamárez, candidata en San Cristóbal.

Video Leonel Fernández, vaticinó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tendrá menos alcaldes que los que tiene, actualmente, 106, luego de las elecciones municipales del 18 de febrero.



El PLD se dividió tras las primarias abiertas de octubre de 2019 cuando Fernández se enfrentó al sector danilista, que entonces estaba en el poder, y que presentó a Gonzalo Castillo como precandidato presidencial.

Al cómputo electoral fue declarado ganador Castillo produciendo agrias denuncias de fraudes electorales y de extensión del proceso de votación en el suroeste del país hasta altas horas de la madrugada del lunes 7 de octubre.

Fernández renunció al PLD, del que era presidente, y con eso puso en pie la más crítica de las crisis que ha sufrido el partido morado y amarillo y que terminó, a la postre, con su salida del gobierno por primera vez luego de cuatro elecciones presidenciales seguidas.

Desde entonces Fernández y sus más leales seguidores, que le acompañaron en su salida, ha ido estructurando un nuevo partido político sobre las bases del entonces Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), una organización minoritaria y de izquierda que había participado de sus gobiernos.

Ahora vuelven a acercarse bajo el manto de la “Alianza Rescate RD”, una asociación aupada por Miguel Vargas Maldonado y el Partido Revolucionario Dominicano.

Ese acuerdo opositor abarca 145 alcaldías y 215 juntas municipales de cara a los comicios que tendrán lugar en un mes y 10 días. Y para las congresionales, aun con posibilidad de ampliar, a 16 provincias que incluyen el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago.

Junto a participar en alianza para estos comicios una de las cosas más relevantes del acuerdo opositor es el compromiso de apoyarse en caso de una segunda vuelta electoral, que se ha convertido en el escenario al que aspiran los opositores.

El acuerdo establece que quien pase a la segunda ronda electoral será apoyado por los demás partidos políticos.