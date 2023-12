Hay nombres pero no un candidato oficial a senaduría del Distrito Nacional por el PRM

Luego de que la actual senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, anunciara que no repetirá como candidata a la misma posición para los comicios de 2024, la pregunta sobre quién ocupará finalmente el cargo vuelve a colocarse en la palestra pública.

Según Raful, “por decisión estratégica del partido no acudirá como candidata a la referida demarcación”, ya que el presidente Luis Abinader le solicitó ocupar una responsabilidad de “mayor envergadura”.

Hace varias semanas y ante los rumores que se ventilaban en programas y redes sociales sobre su candidatura, la senadora definió el proceso de la reserva como lento.

"Ninguna de las 6 reservas senatoriales del PRM ha sido anunciada. El proceso ha sido más lento de lo ideal, dando paso a rumores que están afectando el posicionamiento y la dinámica interna del partido", fue el mensaje colgado por la senadora.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tomó la decisión de reservarse la candidatura de la senaduría del Distrito Nacional y esta misma medida ha generado que se ventilen varios nombres para ocupar la posición. Hasta la fecha ningún candidato ha sido proclamado de manera oficial.

Faride: De autoproclamarse como candidata a aceptar que no va Lea también

Entre los nombres que se han mencionado como sustitutos de la actual senadora sobresalen David Collado, ministro de Turismo; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, organización que firmó una alianza con el gobernante PRM.

En el caso de Guillermo Moreno, del partido Alianza País, quien pactó con el PRM, manifestó que la organización política a la que pertenece “no confunde buscar un acuerdo político-electoral con hacer lobbismo por candidaturas”.

“Alianza País ni ambiciona ni le pone a nadie pistola en la cabeza por un cargo o representación. Cualquier acuerdo electoral tiene que ser el resultado de una decisión voluntaria y libre, concertada a conveniencia de las partes y por quienes tienen competencia para adoptarla”, ha dicho Guillermo a través de su red social X, antes Twitter.

Roberto Ángel Salcedo, actual director de Programas Especiales de la Presidencia, Orlando Jorge Villegas y Deligne Asención, Ministro de Obras Públicas, también han sido mencionados en círculos políticos en varias ocasiones.

Otra figura que fue mencionada es la del director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), pero mediante un mensaje colocado en su cuenta de X expresó que su misión en Aduanas todavía no termina, descartando con esto su nombre de la lista de posibles candidatos al puesto.

“Hoy gente muy querida mencionó mi nombre como posible candidato a Senador del DN. Eso no será de ninguna manera. El Presidente me ha encargado una misión en @aduanard que todavía no termina. Y debo cumplirla. Respeto mucho la actividad política como para improvisar algo de esa magnitud. Agradezco el interés. ¡Vamos!”, escribió Sanz Lovatón.

El partido oficialista realizó encuestas para definir los candidatos de las demarcaciones, reservándose 6 senadurías: Distrito Nacional, Santiago, Barahona, La Vega, La Altagracia y La Romana.