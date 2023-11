Miguel Vargas cuestiona política de honestidad y transparencia del gobierno

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y candidato a la presidencia por esa organización, Miguel Vargas Maldonado, cuestionó ayer la política de transparencia y honestidad del gobierno de Luis Abinader.

Durante su discurso en una jornada de juramentación, Vargas también cuestiono los alardes del mandatario y funcionarios de su gobierno, sobre disminución de la delincuencia y los precios de la canasta básica, además de la mejora del sistema de salud y educativo del país.

“El presidente y sus funcionarios nos dicen que hay menos criminalidad y que vivimos en un país más seguro ¿es verdad o es mentira?, el presidente y sus funcionarios han vociferado por los cuatro vientos que en la República Dominicana no hay apagones ¿es verdad o es mentira?”, preguntaba Vargas.

Asimismo, planteó que en la gestión actual ha pretendido ser algo que realimenten no es, diciendo que, en cambio, “este es un gobierno que habla de ética y no es ético, que habla de transparencia y no es transparente, en fin, un gobierno compuestos por moralistas de hojalata”.

En su ponencia de cara a la XXXIX Convención Nacional Extraordinaria José Francisco Peña Gómez, el dirigente expresó que el partido está cumpliendo su objetivo de ser más unidos y fuertes a pesar de las “grandes presiones por parte de la actual gobierno contra nuestro partido”.

“Vencimos sus prácticas antidemocráticas expresadas desde el inicio de su gestión en la compra de alcaldes y persecución de dirigentes de nuestro partido, llegando al extremo vergonzosos de intentar inmiscuirse en los asuntos internacionales socialista con el fin de desplazar al PRD de su posición de liderazgo regional”, puntualizó.

Por otro lado, aseguró que con el apoyo de los demás candidatos y militantes se coronaran como vencedores en las próximas elecciones a celebrase en mayo del 2024, aprovechó también para expresarle a los aspirantes a puestos políticos que él confía en que sus propuestas son de bienestar para el país.

“Me siento orgulloso de cada dirigente, cada candidato y militante del partido que nos ha acompañado en esta misión y hoy estoy seguro que de aquí en adelante vamos al compás para ganar las próximas elecciones”, indicó Vargas.

Vargas Maldonado manifestó que ha surgido un descontento en el pueblo con la gestión actual debido a las decisiones “erradas” del gobierno que han provocado deficiencias en cuanto al aumento de la criminalidad y el descenso en el sector de salud y educación, además del mal manejo respecto a la cuestión de la frontera con Haití.

“El alto costo de la vida, el auge de la inseguridad y la criminalidad que arropa todo el país, un sector eléctrico con más apagones y facturas más caras, un alto endeudamiento público sin explicaciones ni resultados… una política exterior incoherente, errática y desacertada , todo esto ha provocado descontento, inconformidad y desesperación en la población dominicana”, puntualizó.