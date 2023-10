Alcalde de Los Alcarrizos se va del PRM tras denunciar supuestos maltratos

Cristian Encarnación, alcalde de Los Alcarrizos, anunció su salida del Partido Revolucionario Moderno (PRM) luego de denunciar que ha sufrido "maltratos" y "atropellos".

“Hemos recibido maltratos, atropellos y golpes en estos tres últimos años… Si hoy el PRM ostenta el poder se debe a que hombre y mujeres como yo dimos el todo por el todo, sacrificando lo más sagrado que son nuestra vida y nuestra familia”, dijo en su carta de renuncia leída en una rueda de prensa.

De igual manera, expresó que recibió “atropellos puntuales” por parte del presidente de la República, Luis Abinader.

Como ejemplo puso la inauguración del teleférico de Los Alcarrizos, asegurando que fue removido del lugar "por el simple hecho de tener un tono de piel más oscuro que los demás que se encontraban presente en esa actividad”.

Encarnación también manifestó que en otras actividades se le impidió tener el uso de la palabra, debido a que sabían que iba a alzar su voz en defensa de los desalojados en el sector Freddy Beras Goico.

Aseguró que tomó la decisión de dejar el partido con “todo el dolor de su alma”, pero que lo hace por sus principios, honor y dignidad, a la par de agregar que hace política no por comisión, sino por vocación.

Otra situación que denunció fue que tuvo que recurrir a usar sus propios recursos económicos para adquirir equipos para Los Alcarrizos, alegando que su municipio ha sido el único que el Gobierno ha dejado afuera en ese ámbito.

“He ido al Palacio Nacional 12 veces a repetir la misma m… Hice un compromiso social, pero no un compromiso económico”, indicó el alcalde.

“Yo he sido víctima y despojado de una candidatura, pero no de una sindicatura. He sido víctima porque me negué a continuar un contrato que lesionaba los intereses de mi municipio Los Alcarrizos”, añadió.

Encarnación dijo que más adelante informará su nuevo rumbo político.