Yván Lorenzo confirma compañeros promueven sea aspirante a senador por el DN

El senador por la provincia Elías Piña, Yván Lorenzo, informó la tarde de este martes que hace alrededor de dos años y medio, le manifestó al presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, que no quería repetir como legislador por esa demarcación.

De acuerdo a informaciones suministradas por el PLD en diversas ocasiones, el interés de Lorenzo es ser funcionario público en 2024, “cuando Abel Martínez asuma la presidencia del país”.

Sin embargo, a través del programa “El sol de la tarde”, el comunicador Ricardo Nieves, anunció el lunes que miembros del partido morado impulsan la candidatura de Yván Lorenzo como candidato al Distrito Nacional.

Al ser cuestionado sobre esta información, en el mismo programa, el legislador confirmó el anunció y dijo que aún no ha tomado ninguna decisión.

“Desde hace un tiempo compañeros del organismo que pertenezco, Comité Político, Comité Central y de varios niveles de nuestro partido han acariciado la idea de que yo pueda postularme por el Distrito Nacional a la senaduría. Hacen dos años y medio yo le informé al presidente del partido, al compañero Danilo Medina, que yo no quería volver por la provincia Elías Piña… Les confirmo que simplemente hay compañeros que han estado impulsando la idea de que yo vaya, yo no he tomado ninguna decisión, hace mucho tiempo que están en eso”, dijo a través de una llamada telefónica al Sol de la tarde.

Explicó que está enfocado en que el PLD retorne al poder con Abel Martínez.

Señaló que la candidatura a senador por el Distrito Nacional está reservada y está en manos del partido y de Dios.