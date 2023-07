Tras haber sido expulsada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la alcaldesa del municipio Polo, provincia Barahona, Danilsa Cuevas, se refirió por primera vez al tema, asegurando que "está con la frente en alto".

A través de un comunicado de prensa, Cuevas expresó que, “estoy de pie, firme y con la frente en alto porque lo único que hice fue darle grandes éxitos a esa organización por más de 20 años y representarla con dignidad”.

Hace unas semanas, se informó de la expulsión de las alcaldesas de Bánica, Elías Piña, Yissell Yahaira Santana Alcantara; la de Cristóbal, Independencia, Sandra Peña Plata; y la de Polo, Barahona, Danilsa Cuevas, “de forma deshonrosa y de por vida del PLD por alta traición al partido”.

Esa decisión fue adoptada por el Tribunal Nacional De Disciplina y Ética (Tinde), mediante la Resolución No. 03-2023-TINDE/PLD.

Sin embargo, la alcaldesa quien hizo una vida fructífera en el partido morado, luego de una militancia efímera en Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), afirmó que no tiene nada de que “arrepentirse” como ejecutiva municipal.

“Porque manejamos el ayuntamiento de Polo de forma honesta, somos referente de transparencia, trabajo y buena gerencia, que demostramos en cualquier terreno, diferente a otros que no solo marcharon sus nombres, sino también el partido”, dijo Cuevas.

Asimismo, indicó que no hay razones para bajar la cabeza, destacando que “el PLD salió de nosotras sin haberle fallado, se acogió a rumores e intenciones mal sanas de personas que no le aportaron a ese partido como lo hicimos nosotras”.

Será candidata en 2024

Cuevas, quien por segunda vez dirige el ayuntamiento de Polo, manifestó que no debe detener su carrera política por la decisión que considera “errónea” del PLD y que, próximamente, dará a conocer “hacia a donde apunta en el año 2024 como candidata a la alcaldía”, por tercera ocasión.

"No fui quien defraudó a don Juan Bosch, seguí sus lineamientos haciendo un ejercicio transparente al frente de la cosa pública, yo no he robado ni he hecho alguna acción que me avergüence, todo lo contrario, por eso mantengo mi frente en alto", aseguró.

Ante esto, agradeció las muestras de empatía y solidaridad de altos dirigentes de PLD, así como de otras personas quienes le manifiestan su apoyo incondicional porque, según sus palabras, la conocen y saben que “Polo y el país tienen una alcaldesa que es referencia de seriedad y de trabajo”.