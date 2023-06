Escritor español Pedro Baños: “No es el momento de cerrar puertas a nadie"

El escritor y coronel español, Pedro Baños, ha advertido a República Dominicana de que “no es el momento de cerrar las puertas absolutamente a nadie (países)”, refiriéndose a las estrechas relaciones diplomáticas con países como Estados Unidos y la República Popular China; aun cuando se han registrado amonestaciones norteamericanas sobre la relación con Haití.

Baños ha tocado este tema durante una visita ayer a las instalaciones de LISTÍN DIARIO, donde fue recibido por el director Miguel Franjul y abordaron temas internacionales referentes a la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación sociopolítica y económica de Europa, la Inteligencia Artificial, el “fentanilo” y otros asuntos de repercusión mundial.

Allí, el escritor español fue consultado acerca de la “dependencia” que ha mantenido República Dominicana con Estados Unidos en sus relaciones y cómo podría dirigir la mirada hacia China, respondiendo lo siguiente: “Vosotros tenéis un problema añadido, que es la proximidad a Estados Unidos”.

“Evidentemente no es que tengáis (RD) dependencia de Estados Unidos, sino que Estados Unidos jamás va a permitir que dejéis esa dependencia”, expresó Baños.

Ante esto, sugirió que cualquier Gobierno tiene que ser lo suficientemente “inteligente para jugar a todos los bandos posibles”, debido a los cambios que experimenta el mundo en la actualidad.

Para Baños no se trata de involucrarse en el sistema político de un país, en este caso China, que la ha tomado como ejemplo, ni tampoco “alabar” a ese territorio, sino que se trata de “ver cómo tú puedes defender tus intereses nacionales en un contexto totalmente cambiante”.

“Ahora mismo cerrarte a cualquiera (naciones) sería un gran error, porque no sabes qué va a generar esto (los cambios), no sabes si Estados Unidos va a seguir siendo un gran imperio o mañana desaparece”, advirtió, subrayando, además, que no es necesario simpatizar por el sistema político de otro país, sino defender la idiosincrasia y los valores particulares que cada pueblo o nación los tiene diferentes. ¿Es conveniente que República Dominicana juegue a un balance del poder, abriéndose más a China?, se le preguntó.

– Totalmente en todos los aspectos –, opinó Baños quien ha escrito los libros “Así se domina el mundo”, “El dominio mundial”, “El dominio mental” , “La encrucijada mundial “y “El poder. Un estratega lee a Maquiavelo”.

La gran fábrica China

Según ha planteado Baños, la gran fábrica China y su poderío con la “última tecnología” ha desencadenado que los Estados europeos no elaboren sus propios productos, ya que, de acuerdo con sus argumentos, es “fácil traer productos baratos de China”, hablando en este caso de la época del coronavirus.

“Es que nos encontramos en Europa, que ya no digo que no tuviéramos capacidad para producir respiradores, ni siquiera mascarillas, porque toda venía de China”, dijo.

“El problema que tiene eso es que para relocalizar todo eso, si no eres competitivo y no puedes vender más barato que los demás y ya no tienes la última tecnología, es una carga, porque ¿qué empresa en particular lo va a querer hacer? Nadie”, agregó.

Para el intelectual, Europa sigue dependiendo de la “gran fábrica” China, ya que, según ha expuesto, es más beneficioso.

Inteligencia Artificial

En otro contexto dirigido a las nuevas tendencias que ha traído la Inteligencia Artificial (IA), tanto positivas como negativas para la sociedad, Pedro Baños aseguró que “en cierto modo los seres humanos empezamos a sobrar. Ya no somos útiles, porque ya no somos fuente de energía, no somos fuente de trabajo y empezamos a sobrar”. “Es una realidad”, precisó, al tiempo de señalar que este nuevo mundo tecnológico “va a quedar controlado por una pequeña élite íntimamente relacionada con la alta tecnología”.

Trayectoria de Baños

Pedro Baños Bajo es coronel, en la reserva, del Ejército de Tierra y Diplomado de Estado Mayor. Fue Jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo, profesor de Estrategia en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y Jefe del Área de Análisis Geopolítico del Ministerio de Defensa.

Se ha formado en Turquía, Israel y China, entre otros países.

Visita al LISTÍN

Pedro Baños estuvo en el “Desayuno Listín” con el director Miguel Franjul junto a Pelegrín Castillo Semán, presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); José Alejandro Aybar, canciller de la Universidad del Caribe (Unicaribe); Luis González, embajador dominicano; Marino Berigüete, director de la carrera de Relaciones Internacionales de Unicaribe y Francisco Tavárez. Tras haber conversado con el director del medio por casi dos horas, Baños también visitó la redacción. El escritor español ofrecerá la conferencia “Visión Geopolítica de un Mundo en Cambio”, como parte de un Observatorio de Geopolítica de Unicaribe.