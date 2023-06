Abinader dice ha estado en un proceso de análisis interno y reflexión para decidir si va por la reelección

A casi un año de finalizar su periodo de gobierno, el presidente de la República, Luis Abinader dijo que ha estado sumido en un proceso de análisis externo y sobre todo interno, de reflexión, incluyendo mucha lectura de procesos de líderes políticos que han estado en su posición, de decidir si optar o no por una repostulación presidencial.

Así fue como lo expresó al ser entrevistado en el programa Esta Noche Mariasela, que conduce la comunicadora Mariasela Álvarez.

“Este ha sido un proceso de mucho análisis interno que yo he realizado, de mucha lectura de procesos de líderes que han estado en esta situación que yo estoy y la verdad es que es una decisión muy difícil que, como todo, tiene sus pros y sus contras”, dijo el presidente.

La comunicadora Álvarez le dijo: “Presidente, estoy pensando que no quiere buscar la reelección” y de inmediato, el jefe de Estadp cambió de tono y le respondió, que obligatoriamente tendrá que decirlo, puesto que existe una fecha límite (antes de agosto).

Mientras, dejó entrever que es una decisión que continúa ponderando y de la que aún no tiene clara contestación.

“Yo obligatoriamente tendré que decirlo, hay una fecha límite y tendré que decirlo. Antes de agosto…”, dijo Abinader.

Previo a esto, ante la insistencia de Mariasela Álvarez por conocer si va a reelegirse como candidato a la presidencia por su partido, aseguró que en el “PRM tenemos los mejores líderes jóvenes del país” y que nadie es “imprescindible”.

“La gente cree que es imprescindible y eso no es verdad, nadie es imprescindible”, puntualizó el mandatario.

Posteriormente a eso, sobre la réplica de que no vería concluir sus obras y trabajos por el país, expresó que cuando llegue el primer crucero a Pedernales, que tendrá a bordo 6,000 pasajeros, y que vea a los turistas desembarcando, creando actividad económica, “yo que no bebo, me voy a tomar un traguito ese día. Eso es lo que a mí me apasiona”.

Anteriormente, compartió que dos de sus hijas no quieren que se reelija para otro periodo y otra tercera le dice que “lo que yo indique” y que con Raquel aún no lo ha platicado.

Esto, porque es difícil gobernar y estar en sus zapatos, aseguró. “¿Y tú crees que es fácil esto? Para hacer esto que estamos haciendo y estar aquí hay que sentir pasión, patriotismo, hasta una obsesión por mejorar el país. Yo trabajo por lo menos 16 horas diarias, si no lo hiciera o no lo sintiera con esa pasión. A mí ni me gusta el poder, yo siento pasión por el ejercicio, por resolver los problemas, pero me han tocado cuatro años difíciles”, dijo el líder político.