El presidente Luis Abinader informó que su esposa Raquel Arbaje y dos de sus hijas, sin especificar el nombre de las jóvenes, no quieren que se reelija para otro mandato presidencial.

Aseguro que la negativa se debe a lo "difícil" que es ser presidente de la República, acciones que solo se logran con pasión, patriotismo, “quizás hasta una obsesión por mejorar el país.

“Si someto esa votación en mi casa, está Raquel y nuestras tres hijas, ahí sacaría un voto nulo, o sea que no votaria y tres en contra… Una que no, que no vota, que dice que lo que yo haga y dos están en contra, bueno dos y Raquel”, dijo al participar en una entrevista realizada en el programa Esta Noche Mariasela.

Expresó que “no le gusta el poder”, pero que siente pasión por el ejercicio y resolver los problemas, pero “me han tocado cuatro años difíciles Mariasela”.

Dijo que del tema aún no hablado con su madre, la señora Rosa Sula Corona Caba sobre el tema.

Luis Abinader no dejó claro si optará por otro periodo presidencial.

Video Luis Abinader dice Raquel Arbaje y dos de sus hijas no quieren que se reelija a la presidencia



“La verdad es que es una decisión muy difícil Mariasela, es una decisión muy difícil y que tiene su pro y obviamente como todo tiene su contra, yo obligatoriamente tendré que decirlo, hay una fecha límite antes de agosto tendré que decirlo”, dijo con cara de preocupación.