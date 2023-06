José Horacio dice no ve necesario un juicio político a miembros de la Cámara de Cuentas

El diputado José Horacio Rodríguez, miembro de la comisión que investiga la Cámara de Cuentas, manifestó que la mayoría de los integrantes se mostraron a favor de un juicio político contra el pleno de esa entidad.

Asimismo, durante una entrevista en el programa “El Día”, dijo que para que la Cámara de Diputados acoja lo acordado en el informe deberían estar de acuerdo al menos 127 diputados, algo que ve sumamente cuesta arriba que suceda.

“Hay ánimo de destituirlos a todos desde el ánimo oficialista, es decir, el PRM y aliados, tres días antes estaban todos convencidos y el día de la votación estaban todos de manera unánime”, dijo el diputado.

José Horacio Rodríguez, distinto a los representantes del oficialismo no ve necesario un “juicio político”, debido a que entiende que durante la investigación no se encontró elementos que lo justifique.

“Una de las dificultades es que en ningún lugar está escrito, en ninguna norma o ley que se considere una falta grave o que no, eso coloca la comisión en una disyuntiva compleja porque tenemos un criterio hasta cierto punto subjetivo. En mi caso particular yo entendía que no tenía elementos suficientes para determinar un juicio político a los cinco miembros para destituirlo a todos”, explicó.

"Para que la Cámara de Diputados acoja ese informe y presente la acusación se necesita una votación favorable de 127 diputados que voten que sí, es una votación rígida”, expresó.

Faltas graves

El diputado señaló que para que se lleve al pleno a un juicio se necesitaría identificar faltas de alta gravedad como “maquillar auditorías” para poder esconder indicios de responsabilidad penal.

“Algunos entendemos que las faltas señaladas en el informe pueden ser algo administrativo que puede ser corregido llevando decisiones puntuales al tribunal administrativo para que siente el precedente de que se puede llevar al orden y que hay actuaciones que tienen que cumplir con una rigurosidad en el procedimiento que no se cumplió”, indicó.

Fecha para debatir decisión

Finalmente, el congresista señaló que probablemente en la tarde de este lunes se podría fijar la fecha para debatir el informe durante una sesión de la Cámara de Diputados y determinar qué acción tomar en torno a la conclusión de la comisión.

“Hoy al mediodía se podría incluir el informe de la comisión que concluyó el sábado sus trabajaos después de 45 días, hoy se podría firmar el informe, aunque no veo claro el escenario, hay que tener mucho cuidado, con la decisión de hacer un juicio político para que no se convierta en algo meramente político”, dijo durante la entrevista.