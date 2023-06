Candidaturas a senadurías, diputaciones y alcaldía del PLD serán escogidas mediante encuesta

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó este miércoles que las candidaturas a los cargos de senadores, diputados, alcaldes y directores municipales serán escogidas mediante encuestas, utilizando el padrón abierto de la Junta Central Electoral (JCE).

En una rueda de prensa realizada en la casa nacional del PLD, su comisión nacional electoral detalló que, para los niveles de regidores y vocales se realizará una asamblea de delegados, esa comisión acotó que también podían ser elegidas mediante ese método aquellas diputaciones “donde no resulte favorable realizar encuesta”.

Rubén Bichara, quien fungió como el vocero de la comisión, explicó que tanto la comisión como los posibles precandidatos trabajarán en el reglamento para determinar "el margen reglamentario para declarar un ganador en el proceso" de encuestas, e identificar esas diputaciones en donde no sería favorable realizar sondeos.

Adelantó que cada demarcación tendrá sus propios márgenes, dependiendo de la cantidad de precandidatos que se presenten a esos cargos.

Proceso de inscripción

El PLD señaló que aquellos que deseen inscribir su candidatura a los diferentes cargos electivos deberán realizarlo entre el jueves 29 de este mes y el domingo 2 de julio, fecha en la que inicia la precampaña.

Como parte de los requisitos exigen que los precandidatos estén registrados como miembros del PLD, deben de presentar una certificación de no antecedentes penales, además de una constancia escrita que acredite la no presencia de sustancias controladas en la sangre u orina, la cual debe ser realizada por un laboratorio reconocido en un periodo de no más de tres meses antes de la inscripción de la precandidatura.

Bichara, señaló que aún no hay candidatos oficiales más allá de la escogencia de Abel Martínez en la consulta del pasado mes de octubre.

Lo anterior fue especificado en relación con la autoproclamación realizada por Adriano Sánchez Roa por la senaduría de Elías Piña.

El exfuncionario indicó que todos deben rellenar el requisito de inscribir correctamente su precandidatura ante la dirección del partido.