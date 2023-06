Partidos buscan garantías para candidaturas que sean reservadas para alianzas

Tras más de tres horas reunidos con las direcciones de Elecciones e Informática de la Junta Central Electoral (JCE), representantes y delegados de diferentes partidos políticos coincidieron en decir que en que el órgano electoral debe buscar crear garantías de las candidaturas sean cedidas para alianza y que se cree un mecanismo que concretice los pactos realizados.

A la salida, los delegados plantearon que debido a que las candidaturas que serán cedidas en alianzas y coaliciones deben ser depositadas ante la secretaria general de la JCE el próximo 17 de junio pero los pactos deben ser sometidos a más tardar el 10 noviembre (100 días antes de las elecciones municipales según lo establecido en el artículo 132 de la nueva ley electoral 2023), días después de que se realicen los procesos internos para la elección de los postulantes a los diferentes cargos no reservados, se necesita un mecanismo para proteger esos cargos electivos en caso de que una de esas alianzas previamente acordadas “se caigan”.

Sobre ello, Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista Social y Cristiano (PRSC), consideró que con “relación a las inscripciones hay algo que todavía hay que resolver”.

“Como partido reformista, entendemos que las alianzas debe hacerse antes de las asambleas definitivas de los partidos, primaria o lo que sea, porque si se escogen los candidatos (un derecho adquirido) después no se pueden incluir en una alianza”, expresó Perdomo.

El mismo resaltó que este tema aún no está “totalmente claro” pero se está verificando qué puede hacer la Junta Central Electoral, debido a que tiene la potestad de resolutar.

Por su lado, Juan Martínez, delegado del Frente Amplio, indicó que se planteó la idea de que los pactos y alianzas se realicen primero y después se hagan los eventos y convenciones pero pudiera generar problemas porque la ley lo plantea de manera inversa y explicó que el depósito de los pactos de las alianzas se hará posterior a los eventos de octubre, es decir ,el día 10 de noviembre, por tanto, se ha estado planteando la posibilidad de que los pactos de realicen primero, sin embargo, la ley no lo permite.

“Hay que procurar mecanismos que garanticen que lo que se decida en octubre en los eventos nacionales, en términos de pactos y alianza, ya la JCE tenga conocimiento de ellos, que esté registrado y cuando lo deposites el 10 de noviembre sea refrendado por la JCE”, expresó Martínez.

Sobre otros temas, dijo que el producto de la reunión se emitirá una reglamentación sobre la manera en la que se va a implementar, sobre todo con lo que tiene que ver en la candidatura de las alianzas.

“El 27 de junio ya se ha previsto que deben de entregarse en esa plataforma digital las intenciones de alianza con los partidos políticos que deberán de ser refrendados en el evento que se hará en el mes de octubre, con una convención o encuesta”, explicó.

Mientras que Sergio Holguín, delegado técnico de Alianza País, dijo que aún existen “temores y preocupaciones” por la aplicación de los sistemas de las reservas y las alianzas que se utilizaran.

Al tiempo que agregó que durante el encuentro le plantearon a la JCE algunas consideraciones, debido a que como los eventos son primeros que el pacto de las alianzas

“Los partidos tenemos que hacer las reservas ahora pero los pactos se depositan en noviembre y como no están firmadas esas alianzas, qué pasaría con esas reservas si los pactos no se concretizan sino llegan a firmarse, sino se dan”, se cuestionó Holguín, quien detalló que la JCE le comunicó que de ser así, sus casillas aparecerían vacías y no tendrían oportunidad de presentar un candidato en esa demarcación.

Holguín expuso que este una de las principales preocupaciones de ese partido y que el pleno debe de buscar una solución para evitar que se produzcan dichos inconvenientes.