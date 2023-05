Francisco Javier García sobre renuncia a campaña de Abel: “La hice con un dolor profundo en mi alma”

El miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró este martes que su renuncia a la coordinación general de la campaña del candidato presidencial del PLD se debió a una serie de circunstancias observadas que había que resolver y le estaban quitando el sueño.

En una entrevista ofrecida en el programa “Hoy Mismo La Súper 7” manifestó que poner su renuncia no fue una tarea fácil, por el gran apego que tiene hacia el partido morado en el cual milita por más de una década.

“Hacer esta carta de renuncia para mí no fue una tarea fácil, desde que empecé a ver una serie de circunstancias que había que resolver. A veces me despertaba a as 3 de la mañana y no podía conciliar el sueño bien porque decía “nosotros debemos corregir algunos problemas que tenemos”, explicó García.

El miembro del comité político reiteró su profundo dolor por su renuncia al cargo de coordinador general de la campaña de Abel Martínez.

“La hice con un dolor profundo en mi alma y corazón porque no sé si el PLD le duele a todo el mundo por igual pero yo dudo que a alguien le duela más que a mí, si hay alguien que le duele, le duele igual como me duele a mí”, dijo.

Este enfatizó que “hizo todo lo humanamente posible para no renunciar a la coordinación general de esta campaña, pero si no renunciaba a la coordinación general de esta campaña no era yo, porque soy una persona responsable de lo que yo hago”.

García además ve su deserción “como un punto inflexión para el relanzamiento del PLD y su candidatura principalmente porque estamos a un año de las elecciones y a uno año no hay absolutamente nada definido en el panorama electoral”.

También señaló que nuca ha aspirado a dirigir la campaña de ningún compañero del partido a pesar de haber dirigido varias incluyendo las de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

Aprovechó el espacio para aclarar que todos los titulares expuestos en su carta de renuncia fueron discutidos en reuniones tipo almuerzo con Abel Martínez y Danilo Medina.

En cuanto al tema de las alianzas entre partidos con miras a las próximas elecciones, el dirigente peledeísta señaló que aún no se ha discutido todavía en el comité político y que además debe ser es un “tema exclusivo del comité político”.

Francisco Javier García, exhortó este lunes a la militancia de la organización a votar por Abel Martínez en los próximos comicios del 2024.



Lamenta pérdida de Joaquín Bidó

El también economista expresó su pesar por el fallecimiento de José Joaquín Bidó Medina, miembro fundador del PLD y ex rector de la UASD.