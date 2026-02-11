OPM se expande y deja instalado su centro de datos

El pasado 6 de abril, el presidente Luis Abinader determinó las 15 medidas que deben aplicar los organismos de seguridad para garantizar la protección de la frontera y el control migratorio en el territorio nacional.

Dentro de estas se encontraba la conformación del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), un órgano integrado por ciudadanos que no laboran en el Poder Ejecutivo, con el objetivo de vigilar el correcto funcionamiento de las estrategias migratorias.

A partir de mañana jueves, la sociedad en general podrá también supervisar y vigilar las acciones de las entidades que tienen a su cargo, por orden legal y ejecutiva, la aplicación de las medidas y el control detención de los inmigrantes indocumentados registrados en el país.

Así lo informó ayer el presidente del OPM, Miguel Franjul, revelando que la ciudadanía tendrá la capacidad de visualizar en una página web los datos relacionados con la aplicación de las acciones instruidas por el mandatario Abinader.

Destacó que con el centro de datos y página web, el OPM abre la ventana a la población para que haga denuncias, interactúe y participe en las labores de observación y vigilancia del cumplimiento de las medidas.

Observatorio de Políticas Migratorias, un órgano integrado por ciudadanos que no laboran en el Poder Ejecutivo, con el objetivo de vigilar el correcto funcionamiento de las estrategias migratorias.Leonel Matos/ Listín Diario

Para acceder a la plataforma, los usuarios deberán acceder al siguiente link: opm.com.do

La población podrá denunciar a través del portal digital hechos que entren en contradicción con el marco legal del Estado dominicano. “El ciudadano podrá interactuar, enviando un hecho que esté sucediendo y el observatorio pondrá la información en manos de las autoridades correspondientes”, indicó la integrante de la comisión ejecutiva, Alliet Ortega durante el acto realizado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), donde tiene su sede el centro de datos del Observatorio de Políticas Migratorias.

No obstante, los usuarios deberán identificarse, colocando su cédula de identificación para garantizar la realidad del caso.

“Se le va a pedir informaciones, como la identificación para poder validar la información y darle seguimiento. No es cualquiera que podrá hacerlo (sin control)”, dijo Ortega.

Una de las principales metas de la novedad presentada por el OPM, según aseguró Ortega, es mitigar la falta de transparencia sobre el resultado de las políticas migratorias.

Centro de datos

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por Franjul, también será instaurado el Centro de Datos, que tendrá la responsabilidad de recopilar y analizar las informaciones vinculadas al eje migratorio dictado por el Gobierno.

Franjul destacó que el Centro de Datos, instalado en Intec, no será una oficina aislada para que trabajen los miembros del comité técnico, “sino que también servirá como un centro de experimentación para los estudiantes” de esa universidad.

Por medo del centro de datos y página web, el OPM abre la ventana a la población para que haga denuncias, interactúe y participe en las labores de observación.Leonel Matos / Listín Diario

Además de las compartidas por las instituciones gubernamentales, el equipo de trabajo también recopilará informaciones emitidas por organismos internacionales sobre la migración en el país.

“Será un buen espacio para que los estudiosos del fenómeno migratorio tengan una visión más amplia de lo que está ocurriendo en República Dominicana”, afirmó Franjul, también director del periódico Listín Diario.

foto en dajabón

Precisamente, adelantó que uno de los próximos actos del OPM consiste en el desarrollo de un foro público encabezado por legisladores y funcionarios municipales en la provincia Dajabón.

“Luego, eventos similares a una escala más limitada en otras zonas del país donde se presentan problemas con la aplicación de las medidas”, precisó.

Franjul resaltó que estas decisiones habilitan “una ventana para la comunicación, información de datos y denuncia”.

“Luego estaremos en capacidad de establecer los consensos que hay con relación a las políticas migratorias”, puntualizó.

dos nuevos informes

Además, el OPM publicará de manera digital los informes que contienen las observaciones y sugerencias enviadas a la Presidencia de la República sobre el funcionamiento identificado de las políticas migratorias.

Ortega, quien representa al sector universitario en el OPM desde su posición en la vicerrectoría de Intec, explicó que el documento es visualizado por el mandatario Abinader antes de ser publicado.

Franjul comunicó que el OPM tiene programado entregar un nuevo informe en las próximas semanas, así como en abril, mes en el cual se cumple un año desde la puesta en funcionamiento de las 15 medidas.