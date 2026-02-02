Detienen 25 haitianos indocumentados que pretendían llegar a Santiago desde la frontera norte

Autoridades policiales detuvieron a 25 ciudadanos haitianos, que fueron interceptados en el municipio de Navarrete, quienes pretendían llegar a la ciudad de Santiago procedentes de la frontera de Dajabón todos se encontraban en condición migratoria irregular, y eran transportados de manera ilegal en la parte trasera de un camión.

La intervención se produjo durante un operativo realizado en la avenida Juan Pablo Duarte, donde fue detenido un camión marca Daihatsu, color rojo, conducido por Kenni Manuel Torres Martínez, quien fue apresado en el lugar.

De acuerdo con el informe policial, tanto el conductor como los extranjeros indocumentados y el vehículo fueron trasladados a la dotación policial correspondiente para los fines legales de lugar.

Posteriormente, los ciudadanos haitianos fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración, conforme a las instrucciones de las autoridades competentes.