Migración

Ejército detiene a 50 haitianos indocumentados en San Juan de la Maguana

Los extranjeros fueron puestos bajo custodia para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de proceder conforme a lo establecido en las leyes vigentes.

Nacionales haitianos ilegales detenidos en operativo migratorio.Fuente externa.

Redacción Listín DiarioSan Juan de la Maguana, RD.

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), pertenecientes a la Fortaleza General José María Cabral, capturaron a cincuenta nacionales haitianos en condición migratoria irregular, mientras realizaban un operativo de patrullaje por distintas zonas de las comunidades de Hatico y Guayabal de San Juan de la Maguana.

Los haitianos detenidos estaban compuestos por un grupo de 43 hombres, cuatro mujeres y tres menores de edad.

La operación realizada como parte de las labores de vigilancia y control fronterizo a cargo de el ERD que busca fortalecer la seguridad y apoyar a las autoridades migratorias.

Los extranjeros fueron puestos bajo custodia para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de proceder conforme a lo establecido en las leyes vigentes.

