¿Qué tipos de visas existen en República Dominicana?

República Dominicana es un país que cuenta con varios atributos que le permiten ser un epicentro para visitantes de todas partes del mundo. Sus playas, ríos y montañas convierten a la isla en un atractivo lugar para los visitantes.

Sin embargo, no solamente las cualidades turísticas generan interés en las personas que buscan acercarse la isla, también entran las posibles migraciones con fines académicos, negocios, dependencia o residencia.

En ese sentido, los consulados dominicanos pueden otorgar al menos siete tipos de visados dominicanos a extranjeros que tengan distintos motivos para intentar ingresar a la nación.

Esos visados tienen los siguientes nombres: visa de turismo simple (TS) o múltiple (TM); de negocios simples (NS) o negocios múltiple (NM); de negocios múltiple (NM1); dependencia múltiple (DPM); visa de residencia (RS); de estudiante (E); diplomáticas (DM) oficiales (OS, OM) y de cortesía (CS, CM).

En ese tenor, presentamos los requisitos establecidos que necesitan cumplir los extranjeros para obtener una visa dominicana, según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Turismo simple (TS) o múltiple (TM)

En su portal web, el Mirex indica que para conseguir este tipo de visado se necesita llenar el formulario correspondiente con una fotografía 2 x 2 plegables de frente y con fondo blanco y el pasaporte original con una vigencia mínima de seis meses.

Además, fotocopia legible de la Tarjeta de Residencia (si aplica); certificado de No Antecedentes Penales expedido por autoridad federal de los países en los que haya residido en los últimos 5 años (debidamente legalizado y traducido al español); Visas dominicanas y de otros países vigentes o vencidas; certificación laboral, documentos que demuestren solvencia económica y copia del registro mercantil.

Negocios simples (NS) o negocios múltiple (NM)

Los requisitos para este tipo son algunos de los ya antes mencionados. Los extranjeros necesitan la carta de solicitud de visa (sin notarizar), dirigida al cónsul, suscrita por la empresa o institución a la que pertenezca el beneficiario, y sus datos personales.

El documento deberá ser cursado por la empresa o institución a la que pertenezca el beneficiario en hoja timbrada y sellada.

También, una fotografía tamaño 4 x 5 centímetros, de frente y con fondo blanco, el pasaporte original con una vigencia mínima de seis meses; fotocopia legible de la Tarjeta de Residencia; autorización de los padres o tutor (cuando se trata de un menor de edad y quien solicita no es el padre o la madre); documentos que demuestran solvencia económica.

Asimismo, las visas dominicanas y de otros países vigentes o vencidas y la Certificación Laboral, indicando su fecha de ingreso a la empresa, posición que ocupa en la empresa y el salario.

De negocios múltiple (NM1)

“Las visas de negocios con fines laborales se otorgan a aquellas personas que por la naturaleza de su ocupación permanezcan durante un año en el país, sin obligatoriamente tener que salir al exterior. Generalmente, se otorgan a personas que cumplan contratos por tiempo determinado en empresas públicas o privadas establecidas en el país, pudiendo ser renovadas por igual período de tiempo, mientras dure la vigencia del contrato en cada caso”, revela el Mirex en su definición de este tipo de visa.

Los requisitos son los que se han mencionado en principio, agregando que para visa con fines laborales por empresa privada los extranjeros necesitan enviar una propuesta de trabajo registrada en el Ministerio de Trabajo, en la cual indique posición a ocupar, sueldo base más beneficios adicionales; certificación del Ministerio de Trabajo, que indique que la empresa está en el Sistema Integrado de Registro Laborales (SIRLA); certificación por Empresa Multinacional o Transnacional.

Además, para bajo régimen de zona franca, para fines laborales de empresa multinacional o transnacional, para los casos de Institución Pública y los casos de Organismos Internacionales llevan un proceso diferente que esta estipulado en la página web del Mirex.

Dependencia múltiple (DPM)

Además de los requisitos básicos, para solicitar este tipo de visa debe llevar un acta de matrimonio o acto de nacimiento de los hijos, según la calidad de quien solicita la visa de dependencia, debidamente apostillados y traducidos.

Residencia (RS)

La institución señala que este tipo de visado deberán ser expedidas para interesadas en residir definitivamente en el país por razón de lazos de parentela (reunificación familiar por matrimonio / dependencia directa); Inversionistas Ley 171-07 y Pensionados, Jubilados o Rentistas de acuerdo a la Ley 171-07.

Los casos de reunificación familiar, la residencia por inversión, la residencia por rentista y residencia por pensión y jubilación llevan procesos diferentes.

Estudiante (E)

Para fines académicos se necesita una carta de solicitud dirigida a la oficina consular por el interesado o su representante, solicitando la visa de estudiante, indicando nombre y nacionalidad; certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad); soporte financiero de quien cubrirá los estudios, demostrado tanto por padres o tutores como a través de un documento acreditativo de la beca de la institución que costeará los estudios.

Estos documentos deberán precisar cuál es el monto del soporte financiero o de la beca otorgada, así́ como la duración por la cual ha sido prevista. En ambos casos esta constancia debe estar redactada en un papel membrete y certificado por la institución correspondiente, debidamente traducidas al español, legalizadas o apostilladas según corresponda.

En el caso de que vaya a ingresar a una institución de altos estudios deberá presentar un certificado de Bachiller o su equivalente debidamente legalizado o apostillado y récord de calificación (si procede de un país que lo otorgue).

Diplomáticas (DM) Oficiales (OS, OM) y de Cortesía (CS, CM)

Para este tipo de visado se necesita completar el formulario de visa; una fotografía 4 x 5 centímetros, de frente y con fondo blanco y un pasaporte original con una vigencia mínima suficiente para la estancia en la República Dominicana.

Se requiere una nota verbal o diplomática de la Misión Diplomática, Consular u Organismo Internacional, solicitando la visa y debiendo indicar: nombre del solicitante, nacionalidad, número de pasaporte, rango diplomático o cargo que desempeña y propósito del viaje.