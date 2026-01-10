Migración explica incidente en Sabana Perdida; dice llevará a justicia a responsables de agresión

La Dirección General de Migración (DGM) dio su versión sobre el incidente que se produjo durante un operativo de control migratorio en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, tras la difusión de imágenes en redes sociales, donde agentes del organismo habrían sido agredidos.

La institución precisó que el hecho se originó por una agresión directa contra su personal y anunció que someterá a la justicia a los responsables.

De acuerdo con la DGM, el altercado ocurrió en un establecimiento de comida ubicado en el sector Barrio Nuevo, cuando agentes migratorios realizaban la verificación del estatus legal de trabajadores extranjeros.

En ese contexto, los propietarios del negocio y otras personas vinculadas al local reaccionaron de manera violenta, agrediendo físicamente a los agentes con armas blancas, objetos contundentes y piedras, lo que puso en riesgo la integridad del personal actuante.

La entidad explicó que las actuaciones del operativo están amparadas en el artículo 6 de la Ley General de Migración No. 285-04, que faculta a la institución a inspeccionar lugares de trabajo y establecimientos, así como en el artículo 107 de la misma normativa, que regula los procedimientos de verificación y control migratorio.

Ante la agresión, los miembros de la DGM actuaron en legítima defensa y en coordinación con otras autoridades, con el propósito de preservar el orden público y evitar consecuencias mayores.

El hecho ocurrió frente a un destacamento de la Policía Nacional, lo que permitió una respuesta inmediata para controlar la situación.

Asimismo, la Dirección General de Migración informó que abrió una investigación interna para determinar si se produjeron excesos durante la intervención.

La institución aseguró que, de comprobarse responsabilidades individuales, se aplicarán las sanciones correspondientes a los agentes que hayan excedido el uso de la fuerza, conforme a los protocolos y la normativa vigente.

El organismo hizo un llamado a los propietarios de negocios y establecimientos a no oponerse a las labores de inspección y verificación migratoria, a fin de evitar enfrentamientos con la autoridad y garantizar que estos procedimientos se desarrollen dentro del marco del orden y la legalidad.

La institución reiteró que sus operativos se realizan de manera regular, en apego a la Ley General de Migración No. 285-04 y con respeto a los derechos humanos, al tiempo que advirtió que no tolerará actos de violencia contra su personal en el ejercicio de sus funciones.