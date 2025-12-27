Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Migración

Dirección General de Migración informa falla técnica en página del E-ticket

De momento, se ha autorizado a las líneas aéreas a abordar pasajeros de entrada y salida a República Dominicana sin el llenado del documento.

Migración reporta falla en pógina del E- Ticket.

Migración reporta falla en pógina del E- Ticket.Fuente Externa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

La Dirección General de Migración informó que desde las 5:00 de mañana de este sábado,  trabaja en una falla técnica en los servidores de la institución.

En un comunicado, Migración indicó que técnicos del departamento de tecnología notificaron que detectaron una intermitencia de entrada y salida de la página de acceso al llenado del E-ticket y trabajan activamente en el restablecimiento de este servicio.

De momento, se ha autorizado a las líneas aéreas a abordar pasajeros de entrada y salida a República Dominicana sin el llenado del documento.

"Motivo a la situación se ha autorizado transitoriamente a las líneas aéreas a abordar pasajeros de entrada y salida al país sin el llenado del documento y que mantendrá a sus usuarios informados al respecto", comunicó la entidad a la prensa.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados