Dirección General de Migración informa falla técnica en página del E-ticket

La Dirección General de Migración informó que desde las 5:00 de mañana de este sábado, trabaja en una falla técnica en los servidores de la institución.

En un comunicado, Migración indicó que técnicos del departamento de tecnología notificaron que detectaron una intermitencia de entrada y salida de la página de acceso al llenado del E-ticket y trabajan activamente en el restablecimiento de este servicio.

De momento, se ha autorizado a las líneas aéreas a abordar pasajeros de entrada y salida a República Dominicana sin el llenado del documento.

"Motivo a la situación se ha autorizado transitoriamente a las líneas aéreas a abordar pasajeros de entrada y salida al país sin el llenado del documento y que mantendrá a sus usuarios informados al respecto", comunicó la entidad a la prensa.