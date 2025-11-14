Recién nacido muere en el Vacacional de Haina

Un recién nacido falleció en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, en San Cristóbal, informó este viernes la Dirección General de Migración (DGM).

El bebé era hijo de Melisa Jean Batista, haitiana de 20 años, quien había sido detenida en Baní por su condición migratoria irregular y trasladada al centro acompañada de su hijo.

“Ambos fueron evaluados por el personal médico al momento de su ingreso, encontrándose en condiciones generales estables y sin signos de alarma”, dijo la DGM.

De acuerdo con el testimonio de la madre, mientras amamantaba al recién nacido en horas de la madrugada, este presentó un episodio de inquietud, seguido de hipo y señales de dificultad respiratoria.

“Inmediatamente el personal médico acudió a su auxilio, lo trasladó al dispensario del centro y aplicó las maniobras correspondientes para intentar estabilizarlo”, explicó el organismo.

El centro activó el protocolo de emergencias y solicitó apoyo al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

“El equipo del 9-1-1 continuó las maniobras avanzadas de reanimación y dispuso su traslado al hospital de San Cristóbal”, dijo.

La DGM dijo que ha ofrecido acompañamiento emocional y asistencia médica a la madre, quien recibe apoyo de psicólogos y profesionales de la salud de la institución.

El centro ha iniciado una investigación en coordinación con el Ministerio Público, el Dirección Central de Investigación (Dicrim) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con el propósito de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.