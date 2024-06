Senadores rechazan acusaciones al país de racismo y xenofobia contra haitianos

Congresistas de bancadas políticas contrarias coincidieron ayer en manifestar un firme rechazo al informe difundido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que acusa a República Dominicana de mantener actuaciones xenófobas y racistas contra los haitianos.

Algunos legisladores consideraron que estos señalamientos no corresponden con la realidad de la relación existente entre los dominicanos y haitianos.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, llamó a la comunidad internacional a mostrar cuáles han sido las ayudas significativas que han desplegado en Haití.

De los Santos aseguró que ninguna potencia extranjera ha respaldado al pueblo haitiano como lo ha hecho el Estado dominicano.

“A mí lo que me gustaría es que esos organismos internacionales le muestren al mundo algún país que haya hecho solo el 20% de lo que ha hecho República Dominicana por Haití”, dijo el representante del PRM por la provincia María Trinidad Sánchez.

A pesar de las buenas intenciones que tienen las autoridades dominicanas con el vecino país, De los Santos aclaró que la solución a la crisis social y de inseguridad que afecta a Haití no está en manos del Gobierno.

“Siempre lo hemos dicho, la solución al problema haitiano no la tiene República Dominicana”, resaltó.

Asimismo, la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, deploró los señalamientos de la CIDH. “Eso no es cierto. Estamos en un país que está lleno de gente (con piel) oscura. Aquí se trata muy bien a los haitianos y a las personas oscuras, que son la mayoría”, indicó.

Bournigal aseguró que, a diferencia de República Dominicana, hay otros países en los que aún continúan latentes los pensamientos xenófobos sobre inmigrantes y personas con distintos colores de piel.

“En Estados Unidos hay xenofobia, aquí (en República Dominicana) no. Aquí somos personas que entendemos que el valor está en el corazón y no en el color de la piel”, expresó Bournigal, dirigente del PRM.

Unión política de RD

Los senadores de la bancada opositora también negaron que en el territorio nacional se maltrate a los habitantes del vecino país.

Tal es el caso del congresista de Pedernales por la Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez.

“Que no nos endilguen a nosotros la falta que han tenido ellos para estabilizar al hermano pueblo. El pueblo dominicano no puede hacer más sacrificios del que hace”, puntualizó Sánchez, destacando que con ese tipo de acusaciones no se solucionará la problemática en Haití.

Mientras que Iván Lorenzo, senador de Elías Piña por el PLD, enfatizó que la inestabilidad institucional y social de Haití no es una responsabilidad del Estado dominicano.

“A los haitianos se les trata con dignidad. Aquí en el país todos somos morenos. Esas acusaciones que se hacen en contra del Estado dominicano no responden a la verdad”, subrayó Lorenzo.

Más denuncias

La CIDH compartió su “preocupación” ante supuestas informaciones de mujeres haitianas embarazadas o lactantes que han sido expulsadas de territorio dominicano junto a sus hijos, indicando que tienen en su poder videos de operativos de la Dirección General de Migración (DGM) en hospitales en busca precisamente de personas con esas características.

Según las denuncias, “estas mujeres serían obligadas a abordar transportes de la DGM hacia distintos puntos fronterizos con Haití para su expulsión”.