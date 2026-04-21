Se entrega hombre por muerte de puertorriqueño en Santiago

Un hombre buscado por homicidio se entregó ante las autoridades en el Palacio de Justicia de Santiago, tras ser señalado como uno de los implicados en la muerte del puertorriqueño Raymond Clemente Navarro, de 52 años, durante un asalto ocurrido el pasado 17 de abril en el Distrito Municipal de Canabacoa.

El detenido fue identificado como Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias “Wesllin”, de 28 años, quien se presentó de manera voluntaria acompañado de su representante legal, luego de que en su contra se emitiera una orden de búsqueda y captura por su presunta participación en el hecho.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, Rodríguez habría actuado junto a Saúl Hernández, alias “Wily”, quien permanece prófugo, y Willi José León García, conocido como “Willito”, quien ya se encuentra bajo arresto.

Las investigaciones establecen que los implicados perpetraron un asalto en el establecimiento Car Wash y Villar Wilmer, donde la víctima recibió una herida de arma de fuego que posteriormente le ocasionó la muerte.

Historial delictivo

Las autoridades indicaron que el detenido tiene antecedentes por hechos similares. En el año 2020, fue sometido a la justicia por su vinculación en un caso en el que resultó muerto el raso policial Tommis Rafael Mora Andújar, durante un enfrentamiento armado registrado en el sector Jacagua.

En ese entonces, Reyes Rodríguez fue arrestado junto a otros implicados tras una persecución policial, durante la cual se ocuparon armas de fuego y motocicletas presuntamente utilizadas en actividades delictivas.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Saúl Hernández (“Wily”), al tiempo que exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que facilite su captura.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones en torno al caso.