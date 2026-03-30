Ministerio Público pone en marcha Operación Caribe en Boca Chica y rescata 37 víctimas

Luego de varias semanas de investigación de un equipo multiagencial que profundizó en labores de inteligencia y el perfil de seguridad de todo el sector de Boca Chica, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron una amplia operación de persecución de la explotación sexual comercial, la delincuencia y el crimen, durante el cual fueron detenidas seis personas y rescatadas 37 víctimas de esos delitos.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó la realización de la operación para la persecución del proxenetismo, la explotación sexual comercial, el tráfico ilícito de migrantes y el microtráfico.

Reynoso tiene previsto dejar inaugurada este lunes la Fiscalía Comunitaria de Boca Chica, la cual operará como un Centro Integral de Acceso a la Justicia, con las oficinas de la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia y una Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales focalizada en el delito de trata de personas.

La fiscalía comunitaria, que operará en la calle 24 de Julio, reproduce el mismo modelo que la instalada en Sosúa, Puerto Plata, con el objetivo de llevar mayor seguridad a residentes y visitantes a esas localidades que tienen una amplia visitación por sus atractivos turísticos.

El Ministerio Público ejecutó las labores de investigación y la operación la noche del sábado y la madrugada de este domingo, a través de la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada contra la Trata de Persona y el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Fiscalía de Santo Domingo Este, conjuntamente, con la Policía Nacional y la DNCD.

En este operativo participaron 65 fiscales y más de 600 efectivos de distintas agencias del Estado y contó con el apoyo del Ministerio de Defensa.

El operativo realizado en Boca Chica implicó la realización de 24 allanamientos y 9 intervenciones en las que fueron detenidas las citadas seis personas y rescatadas 37 víctimas y un menor de edad.

En el marco de las acciones estratégicas para combatir el microtráfico en zonas priorizadas, agentes de la DNCD y el Ministerio Público arrestaron en Boca Chica a José Luis Ortiz (Cacón) y Brian Juan Pablo Rosa (el Lindo), señalados como cabecillas de redes de distribución de drogas en el sector Andrés.

La operación, basada en inteligencia previa, llevó a la ocupación de 471 gramos de cocaína, decenas de dosis de marihuana y crack, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Esta intervención forma parte del fortalecimiento de las labores de interdicción para desarticular estructuras criminales y devolver la seguridad a las comunidades, resaltó el Ministerio Público.

En las acciones de las últimas horas fueron ocupadas armas de fuego, cigarrillos contrabandeados, dinero en efectivo, armas blancas, equipos electrónicos, máquinas tragamonedas, entre otros.