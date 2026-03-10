Guido Gómez Mazara pide expulsen del PRM a regidor acusado de abusar de su nieta

El presidente del Consejo Directivo del Indotel y militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, solicitó a las autoridades de la organización política la expulsión del regidor por la provincia San Cristóbal, Ángel María Álvarez Peguero, acusado de la presunta agresión sexual a su nieta durante cuatro años.

“Pido formalmente a las autoridades de mi partido expulsar al regidor Álvarez Peguero (Enrique). Un animal capaz de molestar sexualmente a su nieta (desde los 7 años). Nunca tendrá excusas ni perdón del todopoderoso. “Olviden la presunción de inocencia”, publicó en sus redes sociales.

Según informaciones preliminares, supuestamente la menor era violada desde que tenía siete años. La denuncia fue presentada por la madre de la niña, quien denunció el abuso luego de que la menor de edad le confesara lo que sucedía.

Según informaciones no oficiales, el regidor fue arrestado y puesto bajo investigación por las autoridades durante una actividad pública en el municipio Boca de Nigua, y posteriormente trasladado a la provincia de San Cristóbal, donde supuestamente permanece bajo custodia.

La orden de arresto contra Álvarez Peguero fue emitida el pasado 20 de febrero de este año por la fiscalía del Distrito Judicial de San Cristóbal, “en razón de que existen suficientes elementos para sostener que es autor o cómplice de la violación al artículo 332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Ramona Paola Valdéz Moreno”.

El abogado de la parte querellante, Waldo Paulino, expresó que la menor de edad de manera discreta y secreta "declaró, habló, motivó y estableció todo lo que el regidor le hacía. Lo venía haciendo desde que ella tenía siete años de edad. Ella viene siempre a Santo Domingo de vacaciones y él esperaba esos momentos para llevarla al cuarto de una tía".

Paulino afirmó ante la prensa que la niña está "intacta" debido a que "no hubo penetración", según el informe médico.

"Pero el daño está causado y le ha vulnerado esa inocencia que tiene esa niña", expresó Paulino.

La madre de la niña, declaró que debido al "trauma" jamás volverán a ser igual.

"Mi niña tiene miedo de estar cerca de sus familiares. La familia se ha desbaratado por completo. Mi hija ahora tiene rasgos de clamidia. Mi hija es una niña. Yo protegía a mi niña, para que el mismo abuelo paternal le hiciera algo así. Me la abusó, me la usó, le pegó una enfermedad", expresó.

Ante esto, pidió justicia y señaló que "hay más casos" como este.

El abogado señaló que la audiencia fue aplazada para el próximo jueves y exigen una condena de 20 años de prisión para Álvarez Peguero.