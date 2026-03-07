Interpol Santo Domingo y autoridades de EE UU capturan prófugo de la justicia dominicana

La Interpol en Santo Domingo en coordinación con autoridades estadounidenses, capturó a un hombre prófugo de la justicia dominicana desde hace 16 años, acusado de una presunta implicación en un caso de homicidio y violaciones a la Ley de Armas, según informó la Policía Nacional.

El prófugo es identificado como Ygancio Ney Días, alias “Bácora”, de 65 años, quien era buscado por las autoridades dominicanas por hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2010 en la provincia de Barahona, tras lo cual permaneció evadiendo la justicia dominicana durante años.

Alias “Bácora” fue arrestado al llegar al país deportado desde Estados Unidos en un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El arresto se llevó a cabo luego de verificarse que el imputado figuraba con una notificación roja de búsqueda y captura internacional. Su detención se realizó por miembros de las Policía Nacional en coordinación con la Dirección General de Migración.

Asimismo, el detenido es requerido mediante la orden de arresto No. 2909-2011, emitida el 1 de febrero de 2011 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona.

Actualmente se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.