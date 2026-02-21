Red de Jóvenes Abogados respalda candidatura de magistrada Carol Modesto al Consejo del Poder Judicial

La Red de Jóvenes Abogados de la República Dominicana, representada por su secretario general, Enmanuel Martínez Acevedo, expresó su respaldo a la magistrada Carol Modesto, quien aspira a integrar el Consejo del Poder Judicial (CPJ) en representación de los jueces de Instrucción.

La organización destacó que Modesto personifica a una nueva generación de jueces caracterizada por su alta preparación académica, solvencia técnica, integridad ética y compromiso irrestricto con los valores del Estado Constitucional de Derecho.

Su ejercicio jurisdiccional ha estado marcado por el respeto a la Constitución, la correcta aplicación de las leyes y la garantía de la tutela judicial efectiva, pilares esenciales de una justicia moderna.

Martínez Acevedo manifestó que, como joven abogado, reconoce el valor de contar con jueces que apliquen la justicia con el alto nivel de garantías que distingue a Modesto. No obstante, señaló que el crecimiento profesional y la asunción de mayores responsabilidades son fundamentales para el desarrollo del sistema: "Entendemos que merece esta posición por su trayectoria y méritos institucionales".

“En tiempos donde la judicatura requiere equilibrio, firmeza e independencia, la magistrada Carol Modesto ha demostrado ser una jueza imparcial y profundamente respetuosa de los derechos fundamentales. Su juventud no es inexperiencia, sino energía transformadora acompañada de vocación de servicio”, expresó el secretario general.

La Red de Jóvenes Abogados afirmó que sería un honor para el Consejo del Poder Judicial contar con una profesional de su estatura técnica, cuya visión fortalecerá la carrera judicial y el crecimiento estructural del sistema dominicano.

En ese sentido, la organización hizo un llamado a todos los jueces de Instrucción del país para respaldar de manera unánime la candidatura de Modesto, con la convicción de que representará con dignidad y compromiso a sus colegas dentro del órgano de gobierno judicial.

La Red reiteró que la elección de la magistrada Carol Modesto constituye una apuesta por la transparencia, la independencia y el fortalecimiento continuo del Poder Judicial en beneficio de la sociedad dominicana.