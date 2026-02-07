Imponen prisión preventiva a hombre que amenazó con atentar contra el Metro de Santo Domingo

La Policía Nacional, por medio de la Subdirección Regional de Inteligencia (DINTEL), dio a conocer que el imputado Rafael Santana Marely fue trasladado a la cárcel pública Las Parras y se le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, luego de ser acusado de hacer amenazas vía redes sociales.

Conforme al informe oficial, Santana Mirely habría sido el responsable de la difusión de videos en plataformas digitales en los que emitía amenazas con detonar bombas en las inmediaciones del Metro de Santo Domingo, provocando una alarma pública y, a la vez, activó los protocolos de seguridad e inteligencia del lugar de los hechos.

El arresto se realizó por agentes del Dintel de Santo Domingo Oeste, en colaboración con el Ministerio Público.

Los oficiales del orden señalaron que el acusado continuará apresado en Las Parras en lo que se siguen desarrollando las investigaciones y en lo que se ejecutan los procedimientos judiciales de lugar.