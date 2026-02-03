La defensa de José Ramón Peralta denuncia manipulación de pruebas

El abogado del exministro José Ramón Peralta aseguró este martes que el Ministerio Público (MP) pone en tela de juicio la ética de la persecución penal al utilizar a una misma persona como “testigo utility”, quien a su vez figura como procesado en otro expediente.

Pedro Balbuena, representante legal de Peralta, sostuvo que este tipo de actuaciones debería llamar la atención del sistema de justicia, ya que cuestiona la integridad del proceso.

El jurista citó como ejemplo el caso de Bolívar Ventura, de quien señaló que ha ofrecido versiones contradictorias en diferentes interrogatorios sin ser cuestionado por los investigadores.

Cuestionan la base de la prueba

Balbuena se refirió a Ventura como una pieza clave que, a pesar de confesar presuntos crímenes contra el Estado que involucran sumas millonarias, no ha sido procesado.

“La acusación contra el señor Peralta descansa primordialmente en la declaración de una sola persona, y a partir de ahí se construye todo lo demás. Es alguien que confesó haber manejado dinero ilícito y haber cometido las mismas infracciones que ahora se le imputan a mi defendido”, explicó el doctor Balbuena.

Sobre el "caso blindado"

El jurista también criticó la narrativa mediática de la Procuraduría. Señaló que las persecuciones penales suelen iniciarse con gran elocuencia bajo la premisa de un "caso blindado", acompañadas de un despliegue de evidencias simbólicas, como las recurrentes "cajas amarillas", pero que al analizar el fondo, la solidez de las pruebas es cuestionable.

Para la defensa, el eje central de la acusación carece de rigor debido a la manipulación de los elementos probatorios y la dependencia de un testigo cuya conducta procesal es ambivalente.