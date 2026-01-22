Movimiento Justicia Jet Set invita a marcha por justicia este domingo

El Movimiento Justicia Jet Set convocó a los ciudadanos a participar de una marcha pacífica por justicia que se llevará a cabo este domingo 25 de enero a las 1:00 de la tarde, según informaron a través de sus redes sociales.

El punto de encuentro será la estación del Metro Juan Bosch en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez.

Asimismo, para quienes tengan problemas con la movilidad pueden esperar la marcha en la 1ra parada que será en un establecimiento llamado "Mr. Pastelitos", también ubicado en la 27 de Febrero, o en la segunda parada, que es el Ministerio de la Mujer.

En ese mismo orden el punto final será el Palacio Nacional donde las personas estarán manifestando su derecho de que se haga justicia a todas las víctimas fallecidas.

El movimiento exhorta a los participantes a asistir con camiseta blanca, así como a llevar pancartas o banderas, esta actividad se realiza en memoria de las personas que fallecieron a causa del derrumbe del techo del Jet Set.

La invitación ha sido difundida a través de la cuenta de Instagram del movimiento, bajo las etiquetas #TragediaJetSet y #YoMarcho.