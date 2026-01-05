DNCD frustra envío de 18 paquetes de presunta cocaína con destino a Puerto Rico

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), incautaron 18 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína durante un operativo realizado en el puerto de Sans Soucí, del municipio Santo Domingo Este, que serían enviado a Puerto Rico.

Los agentes antinarcóticos, junto al Ministerio Público, apoyados por la seguridad militar y agencias de inteligencia del Estado, inspeccionaron decenas de contenedores que serían embarcados hacia la vecina isla de Puerto Rico cuando detectaron inconsistencias en la parte trasera de uno de los remolques.

De acuerdo a la DNCD, posteriormente, por instrucciones del fiscal, se inició una inspección más rigurosa, descubriendo una caleta en los compartimientos del remolque, en cuyo interior se ocuparon 18 paquetes de la sustancia, forrados en fundas plásticas de color negro.

“Se trata de otra modalidad empleada por las redes de narcotráfico internacional para intentar burlar los controles establecidos por las agencias de seguridad en aeropuertos y puertos del país”, señala.

Aduce que el Ministerio Público y la DNCD inició una investigación para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los implicados en esta red criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Los 18 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.