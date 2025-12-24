Santiago Hazim, junto a cinco colaboradores, pasarán su primera Navidad en la cárcel de Las Parras

Mientras el resto del país se prepara para la tradicional cena de Nochebuena, el panorama es distinto para los principales implicados en el Caso Senasa.

Este 24 de diciembre, el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, junto a otros cinco colaboradores, pasará su primera Navidad bajo el estricto régimen del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de Guerra.

El grupo, señalado por el Ministerio Público como parte de una estructura que habría defraudado al Estado por un monto cercano a los 15,900 millones de pesos, enfrenta esta festividad en una celda de máxima seguridad, lejos de los lujos y la libertad que ostentaban hace apenas un par de semanas.

Originalmente, el juez Rigoberto Sena, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, había dispuesto que los imputados masculinos cumplieran los 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo- Hombres, de San Cristóbal.

Sin embargo, debido a la falta de cupos en las áreas de alta seguridad y para garantizar su integridad física, las autoridades penitenciarias decidieron trasladarlos de forma sorpresiva a Las Parras el pasado 15 de diciembre.

Los implicados que comparten este destino en Guerra son Santiago Hazim (exdirector de SeNaSa), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo

Por su parte, la única mujer del grupo con prisión preventiva, Ada Ledesma Ubiera, pasará la Nochebuena en el Centro de Corrección Najayo Mujeres.

Una Navidad "Sin Privilegios"

Roberto Santana, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), ha sido enfático al declarar que en Las Parras "no habrá privilegios".

Los internos están sujetos a un régimen que incluye cero celulares y comunicación externa no autorizada, cena estándar, los imputados recibirán el mismo menú navideño que el resto de la población carcelaria, sin catering externo ni celebraciones especiales.

Aislamiento

Debido a la magnitud del caso, se mantienen en un área controlada para evitar incidentes.

Mientras tanto, otros tres implicados (Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read) pasan estas fechas bajo arresto domiciliario tras haber colaborado con las investigaciones y admitido ciertos niveles de participación en la trama de sobornos.

Este caso cierra el 2025 como uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente del país, enviando un mensaje contundente sobre la fiscalización de los fondos destinados a la salud del pueblo.