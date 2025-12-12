Caso Senasa: Abogada de imputada asegura clienta fue extorsionada y niega haber llegado a acuerdo

La abogada Ingrid Hidalgo, defensa de Cinty Acosta Sención, implicada en el caso Sensa, defendió la inocencia de su clienta, asegurando que esta "fue objeto de extorsión" por parte del director de la entidad, Santiago Hazim.

Hidalgo, en declaraciones a la prensa, detalló la naturaleza de la relación contractual de su cliente y las supuestas irregularidades que la rodearon.

Sostuvo que su cliente fue objeto de extorsión y tuvo que otorgar un 30% al director de Senasa.

“Eso nosotros no lo podemos ocultar," afirmó la jurista.

La abogada de Acosta Sención enfatizó que su cliente cumplió a cabalidad con todas las estipulaciones del contrato, negando cualquier incumplimiento en la prestación de servicios.

"Nosotros tenemos más de 400 metros de prueba que demuestran que a cada envejeciente se le entregó lo que tenía que entregárselo, con su cédula, con su firma, con su fotografía. Médicos, todos los evaluaron", dijo.

La defensa de Acosta Sención centró su argumentación en el esquema de extorsión que habría sufrido su cliente, el cual se activó meses después de iniciada la ejecución del contrato y tras realizar una fuerte inversión.

Dijo que Cinty después de tener varios meses con su contrato se lo suspendieron, después de tener una inversión grave se lo suspendieron.

“Mandaron a un emisario, que hoy es testigo, que me voy a ahorrar su nombre, pero que ustedes todos conocen, para extorsionar con el 30%”, adujo la abogada.

Hidalgo buscó desvincular a su clienta de cualquier acto de corrupción inicial, insistiendo en que Acosta no buscó el contrato ofreciendo sobornos.

"Cinty no fue donde un funcionario a buscar un contrato y a decir: 'Te voy a dar tanto para que me dé el contrato'. Cinty no se asoció con nadie para ese contrato", concluyó.