Ministerio Público crea la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas

El Consejo Superior del Ministerio Público creó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas.

Según un comunicado de prensa, la nueva procuraduría especializada responde a uno de los lineamientos estratégicos de la actual gestión del Ministerio Público: desmantelar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos, decomisando la totalidad de sus bienes ilícitos para evitar que los sigan utilizando en acciones ligadas a la criminalidad organizada y la delincuencia que provocan inseguridad ciudadana.

En los últimos años, República Dominicana ha establecido récords en ocupaciones de microtráfico a nivel nacional, decomisos en operaciones de tráfico transnacional e incautación de bienes y activos producto del narcotráfico, se indica en la nota

Asimismo, como parte de sus compromisos con la cooperación jurídica internacional, el país facilita las extradiciones que se ajustan a su marco jurídico y trabaja de la mano con países aliados, como Estados Unidos, Países Bajos, Italia o España.

Los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público se fundamentaron en las disposiciones del artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), que los faculta a crear las procuradurías especializadas, con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales.

El Consejo designó como titular interina de la nueva unidad a la procuradora adjunta Sourelly Naihary Jáquez Vialet, quien encabezaba la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales del Ministerio Público.

La nueva procuraduría especializada reafirma el compromiso del Ministerio Público en contra del narcotráfico y su determinación de impactar sus finanzas, las cuales utilizan como el combustible de toda actividad criminal, resaltó la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

“La creación de la Procuraduría Especializada contra el Narcotráfico es una respuesta estratégica indispensable frente a la transformación del delito, que plantea a todos los Estados desafíos emergentes”, dijo la procuradora.

“Esta interconexión sin precedentes de redes criminales a escala planetaria exige una unidad de alta especialización, con la capacidad técnica y el enfoque exclusivo para investigar estas modalidades complejas, anticipar tendencias, rastrear activos digitales y coordinar la cooperación internacional en tiempo real, de manera ágil y efectiva; por estas razones es esta nueva especializada será un modelo de persecución penal estratégica”, indicó Reynoso.

Sourelly Naihary Jáquez Vialet

Jáquez Vialet es miembro de la Carrera del Ministerio Público con amplia experiencia en la persecución de delitos complejos.

Como parte de su trayectoria, Jáquez Vialet ha ocupado posiciones como la de Procuradora General de la Corte de Apelación, laborando en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (2020-2023), Procuradora de Corte en la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico de Armas (2018-2020), fiscal durante doce años (2006-2018) en la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos, en la que fue parte de las principales investigaciones contra el narcotráfico que se realizaron por más de una década en la República Dominicana.

La responsable de la unidad tiene formación especializada nacional e internacional en áreas clave como Extinción de Dominio, Técnicas de Investigación Financiera (ILEA) y Diplomado en Criminalidad Organizada e Investigaciones de Cripto Activos (FBI).