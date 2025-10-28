Ministerio Público apelará sentencia contra hombre por muerte de una adolescente en La Romana

El Ministerio Público apelará la sentencia de 20 años de prisión impuesta por el Tribunal Colegiado de La Romana a un hombre procesado por matar a una adolescente a la que había contactado a través de la red social Facebook y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Bryan Michael Joseph Guerrero, alias “Daniel”, de 24 años de edad, fue condenado por la muerte de la joven de 17 años que falleció a causa de una herida en el cráneo que le causó una hemorragia y por estrangulación a lazo, según consta en el informe de autopsia.

El órgano acusador informó que luego de recibir la notificación de la sentencia apelará la decisión ante la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís al considerar que no se aplicó de manera correcta la ley, ya que se trató de un hecho premeditado, que configura el tipo penal de asesinato, por lo cual pidió la imposición de la pena máxima de 30 años de prisión.

El expediente acusatorio detalla que Joseph Guerrero y la joven habían mantenido una comunicación activa desde hace un tiempo a través de los medios electrónicos. Indica que el ahora condenado le ofreció a la víctima sumas de dinero en efectivo y el cambio de su equipo móvil como obsequio por su graduación de educación media.

Con la propuesta el procesado convocó a la víctima a trasladarse desde La Altagracia, donde ella residía con su madre, hasta la vivienda de él en La Romana.

El 8 de julio de 2024, alrededor de la 1:10 de la tarde, la joven abordó un autobús que la trasladó al lugar donde se encontró con Joseph Guerrero, quien luego la llevó en una motocicleta hasta su vivienda en el sector Villa España, donde cometió el crimen.

El expediente relata que ese día la madre de la adolescente perdió la comunicación con su hija y que, al indagar con las amigas de esta, se enteró que había salido a reunirse con el victimario, quien le había ofrecido la suma de RD$25 mil y un teléfono móvil.

Posteriormente, el 10 de julio de 2024 la madre de la víctima presentó formal denuncia contra el procesado ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Altagracia.

En el transcurso de las investigaciones se estableció que luego de que la adolescente entró a dicha vivienda el citado día no volvió a salir con vida. En vídeos de cámara de vigilancia se ve salir del lugar al ahora condenado horas después en su motocicleta transportando el cuerpo sin vida de la víctima en un saco de color blanco, amarrado en la parte trasera, con unos plátanos como parte del camuflaje.

Después procedió a lanzar el cuerpo en un área de profundos precipicios en la carretera Miches-Pedro Sánchez, provincia El Seibo, donde fue recuperado por las autoridades.

Joseph Guerrero fue arrestado con orden judicial el 12 de julio de 2024 en la provincia Santiago.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Josué Cedeño, quien también formó parte del equipo litigante junto a la Fiscal Betty Polanco.

La sentencia fue dictada por los jueces Jossephang Bernhardt Nivar e Idenisse Catedral Ozuna con el voto disidente del magistrado Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, por entender que debió imponerse una condena de 30 años de prisión.

El procesado Joseph Guerrero, quien cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana, fue procesado por la violación de los artículos 295, 296, 297, 302, 355, 359, 379, 386.3 del Código Penal de la República Dominicana.