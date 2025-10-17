Exponente urbano "El Crok" es condenado a cinco años de prisión por muerte de menor de edad

El exponente urbano Michael Valdez de la Rosa, conocido popularmente como “El Crok”, fue condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario de Mayelin Gómez Encarnación, quien falleció en 2021 a la edad de 17 años.

El Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo impuso al exponente el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los padres de la adolescente.

Valdez de la Rosa fue condenado por violación al artículo 319 del Código Penal Dominicano y del artículo 396 de la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Asimismo, el tribunal también condenó a cinco años de prisión a las hermanas, Dorca y Carola Encarnación Encarnación (tías de la menor), quienes habían quedado absueltas del caso tras una sentencia del Primer Tribunal Colegiado.

Sin embargo, tras el caso haber sido llevado al Corte de Apelación, se ordenó un nuevo juicio que determinó la referida sentencia.

La sentencia absolutoria también favoreció al urbano dominicano.

EL Hecho

El Ministerio Público señaló que en julio de 2021 la menor de 17 años se encontraba compartiendo con “El Crok” y las tías de la víctima.

El órgano acusador indica que la joven estaba en una habitación, donde hallada en el suelo y posteriormente, trasladada a un centro médico, donde llegó sin vida.

A inicios del juicio, la familia de la occisa señaló que la adolescente fue drogada y alcoholizada, sin embargo, el peritaje forense descartó la existencia de sustancias.