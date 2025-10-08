Peravia recupera a su juez clave: Poder Judicial restaura a José Manuel Arias Martínez

El Poder Judicial dispuso cambios importantes en la judicatura de Peravia y San Cristóbal, siendo la decisión más destacada el reintegro del magistrado José Manuel Arias Martínez a su tribunal de origen, la Segunda Sala de la Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Peravia.

Además, se designó a una nueva magistrada para el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal.

La medida, vista como un espaldarazo a la labor del juez en la reinserción social, está contenida en el Auto de Designación No. 0294-2025-SADM-00797, un documento que finaliza el interinato del juez Arias Martínez en San Cristóbal y lo devuelve al área donde ha sido un firme promotor de la rehabilitación de los reclusos.

El magistrado Arias Martínez es ampliamente reconocido en la comunidad jurídica por su enfoque en la reinserción social.

Durante su gestión en Ejecución de la Pena, ha tomado múltiples decisiones apegadas a la ley y la Constitución, enfocadas en otorgar oportunidades a internos que han cumplido con los requisitos para reincorporarse a la sociedad.

Su trabajo ha sido fundamental para garantizar que la fase final del proceso penal cumpla su objetivo de rehabilitar y no solo de castigar.

El regreso del juez a este tribunal se interpreta como un movimiento estratégico del Poder Judicial para fortalecer un área de alta sensibilidad social.

Su experiencia permitirá dar continuidad a los programas de seguimiento y a las medidas que buscan reducir la reincidencia delictiva en la provincia de Peravia.

Con esta reasignación, el Poder Judicial no solo cubre una vacante en San Cristóbal, sino que también reafirma su confianza en la labor del juez, devolviéndolo al frente de la ejecución de la pena, donde su gestión ha dejado una huella positiva.

Detalles de la reasignación

La decisión ordena el reintegro de Arias Martínez a la Segunda Sala de la Ejecución de la Pena del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia.

Según el documento, el juez deberá volver a sus funciones habituales a partir del próximo martes, 14 de octubre, inmediatamente después de que concluya su período de vacaciones.

Esta decisión se basa en una comunicación previa de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial que autorizó su designación provisional en San Cristóbal.

Nueva jueza en San Cristóbal

Para ocupar la vacante que deja el magistrado, el Poder Judicial designó a la magistrada Chadalis E. Melenciano Rosario como la nueva titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal.

La jueza Melenciano Rosario se desempeñaba previamente como Juez de Paz del Municipio de San Gregorio de Nigua.

La magistrada asumirá sus nuevas responsabilidades en la misma fecha, el próximo martes, 14 de octubre.

El auto judicial instruye que la notificación de estos cambios sea entregada a ambos magistrados, a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial y a las secretarías de los tribunales correspondientes para su debido cumplimiento.