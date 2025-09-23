barranquita
Tres meses de prisión preventiva para “Mudita”, acusado de homicidio en Santiago
En un inicio, su nombre fue vinculado al caso de La Barranquita donde murieron cinco personas, sin embargo, no será procesado por esos hechos, sino únicamente por el homicidio de “Bulilo”.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso este lunes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ronny Abel Sánchez Morillo, alias “Mudita”, señalado como supuesto cabecilla de una red criminal y acusado de quitarle la vida a un hombre en el sector Hato Mayor en marzo de 2024.
De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, Sánchez Morillo está implicado en el asesinato de Rafael Nicolás Puello Santos, conocido como “Bulilo”, quien fue atacado a tiros por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta cuando compartía con amigos cerca de su vivienda.
Los disparos acabaron con su vida de manera inmediata, generando temor entre los residentes de la barriada.
La medida de coerción fue dictada por la jueza Estefanía Santiago, aunque no se precisó en qué centro penitenciario deberá cumplir el imputado.
El Ministerio Público sostiene que “Mudita” habría sido uno de los hombres que disparó contra Puello Santos la noche del 19 de marzo.
Inicialmente su nombre fue vinculado al caso de La Barranquita donde murieron cinco personas en un violento tiroteo, sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que no será procesado por esos hechos, sino únicamente por el homicidio de “Bulilo”.
Tras el enfrentamiento de La Barranquita, el vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que Sánchez Morillo se encontraba en la escena y que logró escapar a bordo de una yipeta Mazda blanca sin placa