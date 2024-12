Apresan a cuatro haitianos por golpiza a mujer

Miembros del Ejército de la República Dominicana y de la Policía Nacional realizaron un amplio operativo y detuvieron a cuatro haitianos para investigarlos por la agresión y robo a una mujer mientras ella se encontraba en su residencia en el municipio de Restauración de la provincia de Dajabón.

Mientras que una fuente policial dijo anoche a Listín Diario que trabajaban en el levantamiento de un cadáver de un haitiano, quien se presume fue el autor del robo y agresión a la señora Martina Valdez, 61 años, durante un hecho registrado en Restauración.

La señora Valdez, quién tiene más de 15 día operada de la vesícula, narró a Listín Diario el momento en el que un malhechor penetró a su vivienda para robar en horas de la noche, en un hecho registrado en el municipio de Restauración de la provincia de Dajabón.

La señora dijo que tuvo un forcejeo con una persona que no pudo identificar porque era de noche y que se encontraba encapuchado.

Martina Valdez recibió atención médica.Fuente externa

“Él entró y me dijo que era un atraco, yo estaba sola en la cocina y ahí luchamos y luchamos hasta que con un cuchillo que él tenía, yo por quitárselo, me cortó la mano y hay me amarró, me dejó amarrada y me pude soltar, me decía que le buscará dinero, lo que tenía eran 4 mil pesos y se los di y me decía que buscara más dinero, y yo le decía que no tenía más dinero que se fuera”, indicó la señora.

Valdez dijo que el delincuente le decía que no voceara y que si lo hacía la iba a matar, y que gracias a Dios la dejó amarrada y se pudo soltar y luego ocurrió donde un vecino en busca de auxilio para que la llevarán al hospital.

Valdez, quién presenta una herida en el rostro y sus dos manos, hizo un llamado a las autoridades de la provincia ya que han ocurrido varios robos en el municipio de Restauración.