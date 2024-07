Elizabeth Silverio: “Nunca he medicado un niño, mi calidad fue como gerente y administradora”

La “neurocientífica” Elizabeth Silverio Silien se defendió este lunes de las acusaciones que pesan sobre ella, al asegurar ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que “nunca ha medicado un niño”.

Silverio, quien es acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, sostuvo que su función era solo como gerente y administradora del lugar, no como médico.

“Lo único que puedo decir o agregar es que nunca he medicado a ningún niño, nunca le he dañado. Mi calidad fue como gerente, como empresaria y mis calidades no son de médico”, expresó Silverio Silien al magistrado Deiby Timoteo Peguero.

Ante esto, la imputada manifestó desconocer las razones por las que el Ministerio de Salud Pública está involucrado en su caso, ya que reiteró que no desempeñaba ninguna función médica en el centro Kogland al mencionar que “yo no tengo nada que ver con medicina”.

“No sé qué hace Salud Publica aquí, no sé por qué la investigación gira a términos médicos; porque yo no tengo nada que ver con medicina, absolutamente nada”, apuntó.

En tanto que, el juez se encuentra ponderando la decisión de enviar o no a Elizabeth Silverio a un juicio de fondo.

Silverio es acusada por el ministerio público de violar los artículos 147,148 y 405 del Código Penal Dominicano, y los 92,93 y 156 numerales 7 de la Ley 42-01 de Salud. Además del artículo 12 de la ley 136-03 del Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y el artículo 62 de la Ley General de Educación 66-97.